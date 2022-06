Forsee Power et EDF Store & Forecast signent un partenariat pour le développement de systèmes de stockage d’électricité mobiles

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, et EDF Store & Forecast, spécialiste des solutions intelligentes de stockage par batterie, annoncent la signature d’un partenariat pour le développement de systèmes de stockage d’électricité mobiles et intelligents, avec des batteries de seconde vie.

En alliant leurs compétences, les deux sociétés se fixent pour objectif de réduire l’empreinte environnementale et d’optimiser la valeur économique des batteries issues de véhicules lourds, en les intégrant dans des systèmes de stockage innovants permettant :

- le remplacement des groupes électrogènes thermiques par une solution zéro émission en termes de CO2, de particules et de bruit ;

- le renforcement temporaire de l’alimentation de points de charge de véhicules électriques légers et lourds ;

- l’alimentation de micro-réseaux à l’accessibilité complexe.

Remplacer les groupes électrogènes diesel pour minimiser l’empreinte carbone

Forsee Power fournira des packs de batteries, de première vie ou de seconde vie, issus de véhicules lourds tels que les bus pour lesquels le Groupe est leader en Europe.

EDF Store & Forecast intègrera les packs de batteries à ses solutions de stockage stationnaire pilotées par son système de gestion de l’énergie (EMS) et les commercialisera.

Forsee Power prévoit également d’utiliser ces stockages stationnaires mobiles sur ses propres sites industriels, notamment sur des points de réseau congestionnés ou associés à la production d’énergie solaire.

Le système de stockage d’énergie par batterie et son système de management de l’énergie permettent d’optimiser un écosystème électrique selon les besoins du client : gestion de la variabilité et report des énergies renouvelables, services au système électrique, optimisation économique de l’équilibre offre/demande d’un système isolé, minimisation de la puissance souscrite au réseau ou encore maximisation de l’autoconsommation photovoltaïque.

Une première batterie mobile sera déployée en 2022 pour un opérateur de réseau. Elle permettra, en remplaçant des groupes électrogènes fonctionnant au diesel par une solution zéro émission, d’alimenter des clients. Ces-derniers seront alors approvisionnés en électricité lors des coupures pour travaux sur le réseau de distribution d’électricité ou bien en cas d’aléa climatique, en chargeant et restituant la production solaire produite localement.

Optimiser le cycle de vie des batteries de transport avec la seconde vie

L’écoconception est au cœur de la politique de R&D de Forsee Power. Les packs de batteries conçus pour le transport intègrent la possibilité d’une seconde vie.

En effet, les applications de mobilité électrique nécessitent un niveau minimum d’énergie afin d’être toujours fonctionnelles. Pour autant, une fois ce niveau d’énergie dépassé à la fin de la première vie à bord des véhicules (5 à 10 ans), les batteries disposent toujours d’un niveau d’énergie très conséquent (75 à 80% de la capacité initiale). Ainsi, plutôt que d’envoyer ces packs batteries directement en recyclage, l’utilisation en seconde vie dans une application stationnaire permet non seulement d’étendre le cycle de vie des packs batterie mais également d’améliorer leur valeur économique. Les packs batteries sont ensuite utilisés jusqu’à leur fin de vie, prolongeant ainsi la durée d’exploitation avant recyclage.

« Ce partenariat avec EDF Store & Forecast est une étape importante pour la commercialisation de nos systèmes de batteries de seconde vie. Pensés dès leur conception pour une utilisation en application stationnaire, nos packs batteries à haute densité d’énergie dédiés au transport lourd permettront d’accompagner la croissance du marché des solutions de stockages stationnaires mobiles nécessaires à la décarbonation des opérations de maintenance et à l’adoption de la production d’énergies renouvelables utilisables à tout moment. » affirme Vincent Gauthier, Directeur de l’activité Forsee Power Services.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 1 200 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires de 72,4 M€ en 2021 et compte plus de 600 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

A propos de Store & Forecast

EDF Store & Forecast est une filiale du Groupe EDF qui conçoit, développe et commercialise des solutions intelligentes au service des énergies renouvelables, permettant d’optimiser un système électrique local grâce au stockage d’énergie par batteries. Ces solutions accompagnent les clients professionnels (producteurs d’énergies renouvelables, gestionnaires de réseau ou encore industriels et tertiaires), dans leurs projets de transition énergétique.

EDF Store & Forecast propose un accompagnement complet et cohérent à chaque étape du projet :

- Ingénierie & Etudes,

- Fourniture et Maintenance de BESS (Battery Energy Storage System) et leurs EMS (Energy Management System),

- Prévisions opérationnelles de productions renouvelables et consommation électrique.

Pour plus d’informations : http://www.edf-sf.com | @store_forecast