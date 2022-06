TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Fluence Technologies, l'unico fornitore di software puro per il consolidamento finanziario, la chiusura e il reporting per le aziende in forte crescita, ha annunciato oggi una partnership strategica con lo specialista della digitalizzazione e fornitore di servizi IT pmOne Group. La partnership estende l'offerta modulare di pmOne per l'ottimizzazione dei processi finanziari critici e rafforza la crescente presenza di Fluence in Europa.

Il software di Fluence comprende soluzioni integrate per la riconciliazione dei conti, il consolidamento, la gestione delle chiusure e il reporting finanziario, integrato e narrativo. Offerta come soluzione SaaS basata su Microsoft Azure e Office, la partnership completa il portafoglio di corporate performance management (CPM) di pmOne, in particolare per i clienti con una strategia Microsoft.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.