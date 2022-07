DEXLEVO versterkt mondiale reputatie van GOURI bij IMCAS, de grootste Beauty Anti-Aging Society wereldwijd

DEXLEVO, a beauty medical device company, is introducing the GOURI at the IMCAS World Congress. (Photo: Business Wire)

SEOUL, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--DEXLEVO, een bedrijf in esthetische medische apparatuur was aanwezig bij de opening van het internationaal congres over cosmetische vorming in Parijs, IMCAS World Congress 2022 van 3 tot 5 juni 2022 en introduceerde de uitmuntendheid en effectiviteit van ‘GOURI’.

Het IMCAS World Congress is één van de 3 cosmetische topcongressen in de wereld en is een evenement waaraan ieder jaar meer dan 20.000 bezoekers, waaronder dermatologen, uit ruim 195 landen deelnemen om de meest recente kennis van de branche te delen.

DEXLEVO hield hun eigen symposium bij het IMCAS World Congress waaraan zij voor de eerste keer deelnamen als Emerald-sponsor en behandelingstechnieken van GOURI demonstreerden. GOURI’s technologie en productdifferentiatie werden bevestigd doordat deze werd uitgeroepen tot beste injecteerbare collageeninductor (Best injectable Collagen Inducer) bij de AMWC die afgelopen april werd gehouden in Monaco. Veel distrubuteurs en artsen waren aanwezig en waren geïnteresseerd.

Op het symposium bleek dat “de huidige trend in de cosmetische markt anti-veroudering is en dat consumenten een natuurlijke verbetering van hun huid willen. Met hun natuurlijk regenererend effect van collageen voldoet GOURI aan alle behoeften van de markt en de consumenten. Bovendien is het veilig vergeleken met concurrerende producten en de chirurgische procedure is gemakkelijk, dus het tevredenheidsniveau bij zowel artsen als patiënten is hoog.”

Een medewerker van DEXLEVO zei: “We konden bevestigen dat de bekendheid van GOURI door dit congres is toegenomen. Gegeven dat het congres op hetzelfde niveau gehouden werd als vóór Covid-19, is bij mij het vertrouwen toegenomen om te reageren op de vraag in de beautymarkt die na de endemie zal toenemen.

Vanaf de lancering van GOURI vorig jaar heeft DEXLEVO actief contracten besproken met grote bedrijven in meer dan 40 landen waaronder Europa en in mei heeft het een strategisch samenwerkingsverband gevormd met GS Global om mondiale markten te verkennen. Het bedrijf heeft een distributie- en verkoopcontract afgesloten met een waarde van $ 10 miljoen (ca. KRW 12,7 miljard) in Turkije en is van plan hun markt uit te breiden naar de EU (waaronder Duitsland), het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Oost-Azië en China.

Na de acquisitie van Hugel, zette GS haar eerste stap in de biomarkt met DEXLEVO’s ‘GOURI’, wat geïnterpreteerd wordt als GOURI’s technologische concurrentievermogen en differentiatie kan synergie creëren met hun bedrijfsportefeuille. GOURI kan ook aangevuld worden met botulinetoxine en de verwachting is dat de uitbreiding van het esthetisch distributienetwerk door GOURI een synergetisch effect heeft bij het uitbreiden van hun bedrijfsportefeuille in de toekomst. Een functionaris van GS zei: “De samenwerking met DEXLEVO via GOURI dient om de toekomstige groeimotoren voor de GS Group zeker te stellen.”

Intussen wordt gewacht op de goedkeuring van het Ministry of Food & Drug Safety (MFDS) na de klinische afronding in Korea, en het doel is om het komende jaar producten in de handel te brengen.

