DEXLEVO renforce la réputation mondiale de GOURI à IMCAS, la plus grande société de beauté anti-âge au monde

DEXLEVO, a beauty medical device company, is introducing the GOURI at the IMCAS World Congress. (Photo: Business Wire)

SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--DEXLEVO, une société de dispositifs médicaux esthétiques, a participé à la conférence internationale sur la formation cosmétique dans le cadre de l'IMCAS World Congress 2022 du 3 au 6 mai 2022 à Paris, et présenté l'excellence et l'efficacité de « GOURI ».

L'IMCAS World Congress, l'une des 3 principales conférences mondiales sur la cosmétique, est un événement auquel participent chaque année plus de 20 000 visiteurs de plus de 195 pays, y compris des dermatologues, pour partager les dernières connaissances du secteur.

DEXLEVO a tenu son propre symposium à l'IMCAS World Congress auquel la société a participé pour la première fois en tant que promoteur Émeraude et démontré les techniques de traitement GOURI. Bien que la différenciation de la technologie et du produit de GOURI a été en grande partie confirmée par l'octroi du prix Meilleur inducteur de collagène injectable à l'AMWC qui s'est tenu à Monaco en avril dernier, de nombreux distributeurs et médecins ont participé et attiré l'attention.

Au cours du symposium, le produit a été présenté comme suit, « La tendance actuelle du marché des cosmétiques est l'anti-âge, et les consommatrices veulent une amélioration naturelle de la peau. GOURI répond à tous les besoins du marché et des consommatrices grâce à son effet régénérateur naturel du collagène. Et ce n'est pas tout, il est sûr par rapport aux produits concurrents et la procédure chirurgicale est facile, par conséquent, le niveau de satisfaction des médecins et des patientes est élevé. »

Un employé de DEXLEVO a déclaré, « Nous avons pu confirmer que la perception de GOURI s'est améliorée pendant cette conférence. Étant donné que la conférence s'est déroulée au même niveau qu'avant Covid-19, je suis confiant que nous pourrons répondre à la demande du marché de la beauté qui va augmenter après l'endémie.

Avec le lancement de GOURI l'année dernière, DEXLEVO a négocié activement des contrats avec de grandes entreprises dans plus de 40 pays, y compris en Europe, et, en mai, la société a formé un partenariat stratégique avec GS Global pour explorer les marchés internationaux. La société a signé un contrat de distribution et de vente d'une valeur de 10 millions USD (environ 12,7 milliards de KRW) en Turquie et compte étendre son marché à l'UE, à la région MENA, à l'Extrême-Orient et à la Chine, y compris l'Allemagne.

Après l'acquisition de Hugel, GS a fait ses premiers pas sur le marché biologique avec « GOURI » de DEXLEVO, ce qui est interprété comme le jugement que la compétitivité et la différenciation technologiques de GOURI peuvent créer une synergie avec son portefeuille d'activités. En outre, GOURI peut être complété par de la toxine botulinique, et l'expansion du réseau de distribution esthétique via GOURI devrait avoir un effet synergique lors de l'expansion de son portefeuille d'activités à l'avenir. Comme l'a indiqué un représentant de GS, « La collaboration avec DEXLEVO via GOURI va fournir de futurs moteurs de croissance pour le GS Group. »

Entre-temps, la société attend l'approbation du ministère de la sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) après la réalisation d'essais cliniques en Corée, et projette de commercialiser des produits l'année prochaine.

