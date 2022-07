DEXLEVO consolida la reputazione globale di GOURI a IMCAS, la principale piattaforma di estetica antietà al mondo

DEXLEVO, a beauty medical device company, is introducing the GOURI at the IMCAS World Congress. (Photo: Business Wire)

DEXLEVO, a beauty medical device company, is introducing the GOURI at the IMCAS World Congress. (Photo: Business Wire)

SEUL, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--DEXLEVO, azienda produttrice di dispositivi per la medicina estetica, ha partecipato alla conferenza internazionale sulla formazione nel campo dell’estetica, il Congresso mondiale IMCAS 2022 tenutosi a Parigi tra il 3 e il 5 giugno 2022, e presentato le eccellenze e l’efficacia di ‘GOURI’.

Il Congresso mondiale IMCAS, una delle tre maggiori conferenze dedicate all’estetica al mondo, è un evento al quale partecipano ogni anno oltre 20.000 visitatori, tra cui anche dermatologi, da più di 195 Paesi per condividere le più recenti conoscenze del settore.

DEXLEVO ha tenuto un proprio simposio al Congresso mondiale IMCAS, dove ha partecipato per la prima volta in veste di sponsor Smeraldo mostrando le tecniche di trattamento di GOURI. Nonostante la tecnologia e la diversità di GOURI rispetto agli altri prodotti siano state confermate con il riconoscimento di “Migliore induttore di collagene iniettabile” all’AMWC tenutosi a Monaco lo scorso aprile, la presenza di molti distributori e medici ha catturato l’attenzione.

Dal simposio è emerso quanto segue: “L’attuale tendenza nel mercato della cosmesi è l’approccio antietà e i consumatori desiderano un miglioramento naturale della pelle. GOURI risponde a tutte le richieste del mercato e dei consumatori grazie all’effetto rigenerante del collagene naturale. Inoltre, non solo è sicuro rispetto ai prodotti della concorrenza, ma soddisfa pienamente medici e pazienti in virtù della semplicità della procedura chirurgica.”

Secondo quanto dichiarato da un dipendente di DEXLEVO, “abbiamo potuto constatare che la consapevolezza di GOURI è cresciuta grazie a questa conferenza. Considerato che la conferenza ha raggiunto gli stessi livelli di successo pre Covid-19, è possibile affermare con fiducia che la domanda del mercato dell’estetica crescerà al termine della pandemia.”

A partire dal lancio di GOURI lo scorso anno, DEXLEVO ha attivamente discusso contratti con grandi aziende in più di 40 Paesi, anche in Europa, e, a maggio, formato un’alleanza strategica con GS Global per sondare i mercati globali. La società ha sottoscritto un accordo di vendita e distribuzione da 10 milioni di dollari (circa 12,7 miliardi di won sudcoreani) in Turchia e ha in programma un’espansione del mercato in Unione Europea, Germania compresa, nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa), in Asia orientale e in Cina.

Dopo l’acquisizione di Hugel, GS ha mosso i primi passi nel mercato dei prodotti biologici con ‘GOURI’ di DEXLEVO, motivata dalla convinzione che la competitività tecnologica e la diversità di GOURI possano creare sinergie con il proprio portafoglio commerciale. Inoltre, GOURI può essere integrato con la tossina botulinica e si prevede che l’espansione della rete di distribuzione del comparto dell’estetica attraverso GOURI possa avere un effetto sinergico sul portafoglio commerciale dell’azienda. Secondo le parole di un funzionario GS, “la collaborazione con DEXLEVO attraverso GOURI ha lo scopo di garantire futuri motori di crescita per il Gruppo GS.”

Nel frattempo è attesa l’approvazione da parte del Ministero per la sicurezza alimentare e farmacologica (Ministry of Food & Drug Safety, MFDS) dopo il completamento dell’iter clinico in Corea, con l’obiettivo di poter commercializzare i prodotti l’anno prossimo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.