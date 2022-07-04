Quorum Software宣佈與斯倫貝謝建立新一代規劃和經濟合作關係

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專注能源工業的全球軟體領導者Quorum Software (Quorum)今天宣佈已與斯倫貝謝(Schlumberger)達成協議，共同整合Quorum業界一流的商業規劃和石油經濟產品Planning Space與DELFI認知型探勘與生產環境支援的FDPlan油田開發規劃解決方案。整合後的解決方案以Planning Space作為其石油經濟引擎，由斯倫貝謝直接提供。

作為協定內容的一部分，Quorum還將從斯倫貝謝獲得Merak規劃、風險和蘊藏量軟體。

Quorum執行長Gene Austin表示：「在服務能源工業的幾十年間，Quorum和斯倫貝謝與客戶和合作夥伴建立了長期關係。結合我們在市場上居於領先地位的規劃和經濟解決方案，可使世界各地的客戶能夠獲得業界最完整的科技生態系統以及我們能源專家團隊的支援。」

斯倫貝謝數位地下解決方案總監Trygve Randen表示：「Quorum和斯倫貝謝的合作關係將使我們的客戶能夠無縫整合跨領域的資料和工作流程，從而加速整個規劃、營運和董事會議的決策制定。整合DELFI環境和領域工作流程與Quorum的業務規劃解決方案，將使我們能夠提供業界首創——連接組織中所有職能部門的真正整合式體驗。」

協定立即生效，Quorum和斯倫貝謝已經與幾家大型能源公司積極合作，透過改善整個組織的業務規劃來提升他們的績效和獲利能力。

關於 Quorum Software

Quorum Software是全球首屈一指的能源工業軟體供應商，在55個國家為整個能源價值鏈上的1,800多家客戶提供服務。Quorum的解決方案連結人員、工作流程和系統與可指導決策的資料，為能源企業的成長和獲利能力提供動力。20年前，我們在業界率先推出天然氣廠會計專用軟體，如今我們的解決方案以業界領先的資料標準和整合來簡化業務運作。全球能源工業信任Quorum的專家和應用案例，以成功駕馭能源轉型，同時為當今和未來提供價值。如欲瞭解更多資訊，請造訪quorumsoftware.com。

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