Quorum Software宣布与斯伦贝谢建立新一代规划和经济合作关系

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--专注能源行业的全球软件领导Quorum Software (Quorum)今天宣布已与斯伦贝谢(Schlumberger)达成协议，共同将Quorum业界领先的商业规划和石油经济产品Planning Space与依托于DELFI认知型勘探生产环境的FDPlan油田开发规划解决方案进行集成。该综合解决方案以Planning Space作为其石油经济引擎，由斯伦贝谢直接提供。

作为协议内容的一部分，Quorum还将从斯伦贝谢获得Merak规划、风险和储量软件。

Quorum首席执行官Gene Austin表示：“Quorum和斯伦贝谢在服务于能源行业的几十年中与客户和合作伙伴建立了长期的关系。我们集成各自市场领先的规划和经济解决方案，使世界各地的客户能够获得业界最完整的技术生态系统以及我们能源专家团队的支持。”

斯伦贝谢数字地下解决方案总监Trygve Randen表示：“Quorum和斯伦贝谢的合作关系将使我们的客户能够无缝整合跨领域的数据和工作流程，从而加速整个规划、运营和董事会议的决策制定。通过将DELFI环境和领域工作流程与Quorum的业务规划解决方案相集成，我们正在实现行业首创——连接组织中所有职能部门的真正完整性体验。”

协议立即生效，Quorum和斯伦贝谢已经与几家大型能源公司积极合作，通过改善整个组织的业务规划来提高他们的业绩和盈利能力。

关于 Quorum Software

Quorum Software是全球领先的能源行业软件供应商，在55个国家为整个能源价值链上的1,800多家客户提供服务。Quorum的解决方案通过将人员、工作流程和系统与可指导决策的数据联系起来，为能源企业的增长和盈利提供动力。20年前，我们交付了行业内第一款面向天然气厂会计的软件，如今我们的解决方案通过行业领先的数据标准和集成来简化业务运营。全球能源行业信任Quorum的专家和应用案例，以此成功驾驭能源转型，同时为当前和未来提供价值。如需了解更多信息，请访问quorumsoftware.com。

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