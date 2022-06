Quorum Software anuncia parceria econômica e de planejamento com a Schlumberger

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quorum Software (Quorum), líder mundial em softwares especializados para o setor de energia, anunciou hoje que celebrou um acordo com a Schlumberger para integrar de maneira conjunta o Espaço de Planejamento da Quorum – uma oferta de planejamento econômico e de negócios na área de petróleo – com a solução de planejamento de desenvolvimento de campo FDPlan, que é habilitado pelo ambiente de E&P cognitivo DELFI. A solução integrada será oferecida diretamente pela Schlumberger com o Espaço de Planejamento como seu motor de economia de petróleo.

Como parte do acordo, a Quorum também irá adquirir o software de planejamento, riscos e reservas Merak da Schlumberger.

“A Quorum e a Schlumberger desenvolveram relacionamentos duradouros com nossos clientes e parceiros ao longo de décadas prestando serviços ao setor de energia”, disse Gene Austin, CEO da Quorum. “Reunir nossas soluções de planejamento e economia líderes de mercado vai permitir aos clientes do mundo todo acesso ao ecossistema de tecnologia mais completo do setor, apoiado por nossa equipe de especialistas em energia.”

“A parceria entre Quorum e Schlumberger vai possibilitar que nossos clientes integrem perfeitamente dados e fluxos de trabalho de domínio cruzado para acelerar a tomada de decisões no planejamento, nas operações e na sala de reuniões”, afirmou Trygve Randen, diretor de Soluções Digitais de Subsuperfície da Schlumberger. “Ao integrar o ambiente DELFI e os fluxos de trabalho de domínio com as soluções de planejamento de negócios da Quorum, estamos habilitando uma inovação no setor – uma experiência verdadeiramente integrada que conecta todas as funções da organização.”

Com o acordo em vigor de forma imediata, Quorum e Schlumberger já estão comprometidas com várias grandes empresas de energia para melhorar seu desempenho e rentabilidade por meio de um melhor planejamento de negócios em toda a organização.

Sobre a Quorum Software

A Quorum Software é a principal fornecedora mundial de softwares para o setor de energia, atendendo a mais de 1,8 mil clientes em toda a cadeia de valor de energia em 55 países. As soluções da Quorum impulsionam o crescimento e a rentabilidade dos negócios de energia ao conectar pessoas, fluxos de trabalho e sistemas com dados prontos para a tomada de decisões. Há 20 anos, fornecemos o primeiro software do setor para contadores de usinas de gás e, hoje, nossas soluções simplificam as operações de negócios com modelos e integrações de dados avançados do setor. A indústria global de energia confia nos especialistas e aplicativos da Quorum para navegar com sucesso pela transição energética, ao mesmo tempo em que agrega valor hoje e no futuro. Para mais informações, acesse quorumsoftware.com.

