Quorum Software gaat next-generation samenwerkingsverband aan met Schlumberger voor planning en rendabiliteit

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quorum Software (Quorum), een wereldwijd toonaangevend softwarebedrijf dat zich toelegt op de energiesector, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst is aangegaan met Schlumberger om gezamenlijk Quorum's toonaangevende Planning Space, een programma voor bedrijfsplanning en petroleumrendabiliteit, te integreren met FDPlan, een oplossing voor veldontwikkelingsplanning die draait op de cognitieve E&P-omgeving DELFI. De geïntegreerde oplossing zal rechtstreeks worden aangeboden door Schlumberger, met Planning Space als motor achter de petroleumrendabiliteitsfunctionaliteit.

In het kader van de overeenkomst neemt Quorum ook de Merak-software voor planning, risicobeheer en reservesbeheer van Schlumberger over.

“Quorum en Schlumberger hebben duurzame relaties opgebouwd met hun klanten en partners gedurende de tientallen jaren van dienstverlening aan de energiesector,” aldus Gene Austin, Chief Executive Officer van Quorum. “Door onze toonaangevende plannings- en rendabiliteitsoplossingen samen te brengen, krijgen klanten over de hele wereld toegang tot het meest complete technologie-ecosysteem in de sector, ondersteund door ons team van energie-experts.”

“De samenwerking tussen Quorum en Schlumberger stelt onze klanten in staat om domeinoverschrijdende data en workflows naadloos te integreren, teneinde de besluitvorming over planning, operationele activiteiten en bestuur te versnellen,” aldus Trygve Randen, directeur Digital Subsurface Solutions bij Schlumberger. “Door de DELFI-omgeving en domeinworkflows te integreren met Quorum's oplossingen voor bedrijfsplanning, leggen we de basis voor een primeur in de sector: een werkelijk geïntegreerde ervaring die alle functies binnen de organisatie met elkaar verbindt.”

De overeenkomst is met onmiddellijke ingang van kracht en Quorum en Schlumberger zijn al actief bezig met verschillende grote energiebedrijven om hun prestaties en winstgevendheid te verhogen door middel van een verbeterde bedrijfsplanning binnen hun gehele organisatie.

Over Quorum Software

Quorum Software is een toonaangevende softwareleverancier voor de wereldwijde energiesector en levert diensten aan meer dan 1800 klanten uit de volledige energiewaardeketen in 55 landen. De oplossingen van Quorum stimuleren de groei en winstgevendheid voor energiebedrijven door personeel, workflows en systemen te verbinden met beslissingsklare gegevens. Twintig jaar geleden leverden we de eerste software in de sector voor accountants van gasfabrieken, en tegenwoordig stroomlijnen onze oplossingen de bedrijfsvoering met innovatieve datanormen en integraties voor de sector. De wereldwijde energiesector vertrouwt op de experts en toepassingen van Quorum om de energietransitie met succes te doorlopen en tegelijkertijd waarde te leveren, nu en in de toekomst. Meer informatie: quorumsoftware.com.

