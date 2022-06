Thales apresenta a S3NS em parceria com o Google Cloud e revela sua oferta em um primeiro passo destinado ao selo francês de Nuvem Confiável

LA DÉFENSE, PARIS (França)--(BUSINESS WIRE)--A Thales anunciou hoje a criação da S3NS, uma empresa francesa concebida para oferecer a organizações públicas e privadas na França o poder do Google Cloud, totalmente compatível com o selo de “Nuvem Confiável” da França, em parceria com o Google Cloud.

A nova empresa, majoritariamente mantida e controlada pela Thales, está sob a legislação francesa e sucede o anúncio de parceria de outubro de 2021 entre a Thales e o Google Cloud para desenvolver em conjunto uma oferta de “Nuvem Confiável” local. A Thales e o Google Cloud estão comprometidos em ajudar empresas e instituições públicas a inovar e acelerar sua transformação digital de modo a proporcionar autonomia, soberania em conformidade e os maiores benefícios possíveis a seus clientes e usuários.

Selo francês de “Nuvem Confiável”

A S3NS irá oferecer a partir do segundo semestre de 2024 sua oferta de “Nuvem Confiável”, que irá combinar desempenho total, serviços e aplicativos da tecnologia Google Cloud ao permitir proteção contra leis estrangeiras extraterritoriais e de acordo com os requisitos do selo de “Nuvem Confiável” da Agência de Segurança de Sistemas de Informação da França (ANSSI) no panorama da estratégia do Estado francês. A S3NS irá operar diretamente três centrais de dados para garantir a localização de dados e carga de trabalho na França. Tanto a disponibilidade das centrais de dados quanto a assistência de engenharia já estarão disponíveis este ano e o recrutamento de engenheiros que irão operar a “Nuvem Confiável” começará em breve.

Um primeiro marco com uma oferta já disponível

A primeira oferta da S3NS é de “Controle local com a S3NS”, que irá oferecer aos clientes do Google Cloud na França um alto desempenho contínuo de nuvem pública, com capacidades adicionais para localizar dados dos clientes na França ou na Europa, conforme necessário ou desejado. Os clientes poderão restringir o acesso a dados para serviços administrativos e suporte técnico apenas para locais da União Europeia. O controle criptográfico do acesso a dados pode ser obtido com o gerenciamento externo de chave criptográfica da S3NS. Esta primeira oferta traz conformidade com automação adicional para simplificar operações, além de auditoria e transparência extras a fim de aumentar a confiança do cliente em operações na nuvem.

Parcerias já celebradas

Para apoiar melhor os clientes nessa transição à “Nuvem Confiável”, a S3NS está celebrando contratos específicos de parceria com vários protagonistas do crescente ecossistema digital da França. As parcerias poderão dar suporte aos clientes da S3NS em sua estratégia de nuvem e soberania digital, à medida que migram e operam suas cargas de trabalho e aplicativos com segurança, com a ajuda da S3NS e de outros serviços gerenciados.

“A oferta da S3NS é o melhor dos dois mundos: a agilidade e ampla gama de serviços de um hiperescalador em nuvem combinadas com a segurança e proteção de dados de um líder em segurança cibernética. Esta etapa marca o início de uma aventura tecnológica e industrial que irá envolver todos os atores econômicos franceses ligados a uma solução confiável. Como líder em sistemas de informações cruciais, a Thales está demonstrando mais uma vez sua habilidade de ser uma força motriz em tecnologias disruptivas”, explicou Marc Darmon, vice-presidente executivo de Comunicações Seguras e Sistemas de Informação da Thales.

“A criação da S3NS, o progresso na definição de nossa oferta de ‘Nuvem Confiável’ e a disponibilidade de nossos ‘Controles locais com a S3NS’ são o resultado de muitos meses de cooperação entre a Thales e as equipes do Google Cloud. Este é o primeiro passo e o primeiro marco deste ano, antes de nossa futura solução de acordo com os critérios franceses de ‘Nuvem Confiável’, nos quais estamos trabalhando em paralelo. Nosso objetivo é ser a primeira empresa a disponibilizar tal oferta para certificação e com base na tecnologia de nuvem em hiperescala. Os ‘Controles locais com a S3NS’ permitem que nossos clientes já iniciem sua jornada à nuvem confiável”, afirmou Cyprien Falque, diretor geral da S3NS.

“Estamos muito orgulhosos de respaldar nossa parceria com a Thales e sua subsidiária S3NS, bem como sua primeira oferta no mercado francês. Essa cooperação entre nossas equipes reflete, por um lado, uma compreensão das expectativas referentes à soberania digital e, por outro, uma trajetória tecnológica real. Confirmamos os compromissos assumidos juntos em 2021 e continuaremos apoiando a transformação digital com ofertas que combinem segurança e soberania, sem comprometer o desempenho”, comentou Thomas Kurian, diretor executivo na Google Cloud.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 16.2 bilhões em 2021.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.