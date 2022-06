Thales présente S3NS en partenariat avec Google Cloud et dévoile son offre de transition vers le cloud de confiance

PARIS, LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales annonce la création de S3NS, société de droit français entièrement contrôlée par Thales, en partenariat avec Google Cloud. Son objectif est de proposer aux organisations des secteurs public et privé en France toute la puissance de Google Cloud Platform en conformité avec la stratégie cloud de confiance de l’Etat.

Thales confirme la trajectoire annoncée avec Google Cloud à l’automne 2021 pour un Cloud de confiance et leur volonté d’aider les entreprises et administrations à innover et à accélérer leur transformation par et avec le numérique, en contrôle et en autonomie, avec une souveraineté accrue, pour le bénéfice de leurs propres clients et usagers.

Une trajectoire confirmée vers le Cloud de confiance

S3NS proposera dès le deuxième semestre 2024 son offre de Cloud de confiance qui conjuguera la puissance du cloud de Google, l’étendue de son offre de services et d’applications et ses performances d’hyperscaler. Cette offre a pour objectif d’être conforme aux exigences du label SecNumCloud qui s’inscrit dans la stratégie cloud de confiance de l’Etat et assurera l’indépendance face aux lois extra-territoriales. La localisation des données et des charges de travail sera assurée en France, dans les trois datacenters opérés directement par S3NS. Dès cette année, les premières capacités des datacenters seront disponibles et le recrutement des ingénieurs qui opéreront le Cloud de confiance débutera.

Une première étape avec une offre disponible dès à présent

S3NS commercialise dès 2022 une offre « Contrôles locaux avec S3NS ». Celle-ci fait bénéficier les clients des services Google Cloud avec les mêmes niveaux de performance que l’offre publique, permet de localiser leurs données en France ou en Europe à leur demande, et limite à du personnel de l'Union européenne l’accès aux données clients pour leur administration et leur support technique. Par ailleurs, elle rend possible un contrôle cryptographique de l'accès aux données via une gestion externe des clés de chiffrement par S3NS. Cette première offre apporte les bénéfices d’une automatisation supplémentaire permettant de simplifier les opérations, une auditabilité et une transparence additionnelles afin d'accroître la confiance des clients dans les opérations du cloud.

Des partenaires déjà engagés

S3NS travaille déjà aux côtés de partenaires intégrateurs et éditeurs de logiciels afin de fournir un écosystème riche de services et solutions associés. Afin d’accompagner au mieux les clients dans leur transition vers le cloud de confiance, S3NS est en cours de finalisation d’accords de partenariat privilégié avec différents acteurs de l’écosystème numérique français. Ces acteurs seront en capacité d’accompagner les clients de S3NS dans leur stratégie de cloud et de souveraineté numérique, dans la migration des charges de travail et des données et dans l’opération et la sécurisation de ces charges de travail exploitant les services managés de S3NS ainsi que des services additionnels.

« La création de S3NS associe le meilleur des deux mondes : la sécurité et la protection des données que permet un leader de la cybersécurité avec l’agilité et le large éventail de services d’un hyperscaler. Cette étape marque le début d’une aventure technologique et industrielle qui entraînera dans son sillage l’ensemble des acteurs économiques français attachés à une solution de confiance. En tant que leader en systèmes d'information critiques, Thales démontre une nouvelle fois sa capacité à être moteur dans les technologies de rupture. » Marc Darmon, Directeur général adjoint, Systèmes d’information et de communication sécurisés, Thales.

« Le lancement de S3NS, les progrès sur la définition de notre offre de Cloud de confiance et la disponibilité de notre offre « Contrôles locaux avec S3NS » concrétisent de nombreux mois de travail entre les équipes de Thales et de Google Cloud. C’est une première étape avant notre solution conforme aux exigences du label SecNumCloud de l’ANSSI sur laquelle nous travaillons en parallèle, avec de premiers jalons dès cette année ; notre objectif étant d’être les premiers à qualifier une telle offre basée sur la technologie d’un hyperscaler. L’offre « Contrôles locaux avec S3NS » permet à nos clients de commencer dès maintenant leur trajectoire vers le cloud de confiance. » Cyprien Falque, Directeur-général de S3NS.

« Nous sommes très fiers de soutenir notre partenaire Thales, la société S3NS et sa première offre spécifique au marché français. Cette collaboration entre nos équipes reflète d’une part une compréhension des attentes relatives à la souveraineté numérique, et d’autre part une véritable trajectoire technologique, avec ses ambitions, ses étapes et ses premières réalisations. Nous confirmons ainsi les engagements pris ensemble et partagés à l’automne 2021 et souhaitons continuer à toujours mieux soutenir l’innovation et la transformation numériques avec des offres conjuguant sécurité et souveraineté, sans compromis sur leur performance. » Thomas Kurian, Président directeur général de Google Cloud.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

https://www.s3ns.io/

https://www.linkedin.com/company/s3nscloud/