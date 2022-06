Trinseo en GMP gaan recyclingfabriek in Europa vestigen

Food-contact PS is an ideal material for food packaging, and recycled food-contact PS helps contribute to the circularity of packaging materials, especially when packaging waste remains a concern in many domains. (Photo: Business Wire)

Food-contact PS is an ideal material for food packaging, and recycled food-contact PS helps contribute to the circularity of packaging materials, especially when packaging waste remains a concern in many domains. (Photo: Business Wire)

HORGEN, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Trinseo (NYSE: TSE), een leverancier van speciale materiaaloplossingen, en GMP Group (GMP), een bedrijf op het gebied van circulaire bedrijfsinnovatie in Nederland, hebben vandaag gezamenlijk hun voorgenomen gezamenlijke inspanningen aangekondigd om de circulariteit van polystyreen (PS) verder te ontsluiten.

PS is een veelgebruikt materiaal dat in tal van toepassingen wordt gebruikt, waaronder verpakkingen en consumptiegoederen. Voedselcontact-PS is een ideaal materiaal voor voedselverpakkingen, en gerecycled voedselcontact-PS draagt bij aan de circulariteit van verpakkingsmaterialen, vooral wanneer verpakkingsafval in veel domeinen een punt van zorg blijft.

De samenwerking tussen Trinseo en GMP heeft tot doel op exclusieve basis een kader te bieden voor samenwerking bij de bouw en exploitatie door GMP van een geavanceerde voorbehandelings- of regeneratie-installatie met een capaciteit van minimaal 25 kt in Nederland. De fabriek zal PS-afval zuiveren en hoogwaardige gerecyclede PS-pellets leveren via het Super Clean-recyclingproces. De verwachte opstartdatum van de fabriek in Nederland is 2024. Ook is er sprake van een beoogde uitvoering van een meerjarige tol- en afnameovereenkomst.

" De Trinseo-GMP-samenwerking is opnieuw een belangrijke stap om onze klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken en de cirkel voor een circulaire economie te sluiten. Beide bedrijven beseffen dat synergie in de waardeketen de meest succesvolle manier is om dit te doen," aldus Nicolas Joly, Senior Vice President Plastics and Feedstocks van Trinseo. " Deze samenwerking toont onze voortdurende inspanningen op het gebied van duurzaamheid, op koers naar onze duurzaamheidsdoelen voor 2030.”

“ Dit partnerschap is een essentiële stap voorwaarts in onze strategieën die bijdragen aan een gezondere wereld en meer duurzaamheid. Elke dag zoeken we naar circulaire bedrijfsinnovaties, zoals het waarderen van plastic afval door het te recyclen tot nieuwe bronnen. Samen met Trinseo kunnen we nu een ultramoderne recyclingfabriek in Europa ontwikkelen, bouwen en exploiteren. Hierdoor zal het hergebruik van een substantieel volume polystyreen in consumentenvoedselverpakkingen toenemen. Bovendien kunnen we andere duurzaamheidsoplossingen bieden en de circulariteit in verschillende waardeketens verbeteren,” stelde Gerard Putman, General Director van GMP Group.

Voor de beoogde samenwerking zullen de twee bedrijven onderzoek doen naar andere leverings- en verwerkingsmogelijkheden, waarbij ze hun gecombineerde technologische expertise gebruiken om duurzamere oplossingen te helpen ontwikkelen.

Over Trinseo

Trinseo (NYSE: TSE), een leverancier van specialistische materiaaloplossingen, werkt samen met bedrijven om ideeën op een fantasierijke, slimme en op duurzaamheid gerichte manier tot leven te brengen door het combineren van zijn vooraanstaande expertise, toekomstgerichte innovaties en best-in-class materialen om zo waarde te ontsluiten voor bedrijven en consumenten.

Van ontwerp tot productie, Trinseo maakt gebruik van tientallen jaren ervaring in diverse materiaaloplossingen om de unieke uitdagingen van klanten in een breed scala van industrieën aan te pakken, waaronder consumentengoederen, mobiliteit, bouw en constructie, en de medische sector.

De ongeveer 3.400 medewerkers van Trinseo brengen eindeloze creativiteit als het gaat om het opnieuw bedenken van de mogelijkheden met klanten over de hele wereld vanuit de locaties van het bedrijf in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Trinseo rapporteerde in 2021 een netto-omzet van ongeveer $ 4,8 miljard. Ontdek meer door naar www.trinseo.com te gaan en verbinding te maken met Trinseo op LinkedIn, Twitter en Facebook.

Over GMP Group

In meer dan 30 jaar heeft het Nederlandse familiebedrijf GMP Group een schat aan diepgaande expertise en ervaring opgedaan op het gebied van duurzaamheid, recycling en circulair ondernemen. Met toekomstgericht ondernemerschap kan GMP Group zowel slimme transformaties als innovatieve waardeketens creëren. Eerder opgerichte bedrijven voor afvalrecyclingoplossingen zijn overgenomen door Renewi plc. GMP Group is een circulair bedrijf voor bedrijfsinnovatie dat deelneemt, van kapitaalinvesteringen, strategieën en implementaties tot volledig operationeel management. Meer informatie www.gmpgroup.eu.

