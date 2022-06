Trinseo et GMP annoncent la construction d'une usine de recyclage en Europe

Food-contact PS is an ideal material for food packaging, and recycled food-contact PS helps contribute to the circularity of packaging materials, especially when packaging waste remains a concern in many domains. (Photo: Business Wire)

Food-contact PS is an ideal material for food packaging, and recycled food-contact PS helps contribute to the circularity of packaging materials, especially when packaging waste remains a concern in many domains. (Photo: Business Wire)

HORGEN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Trinseo (NYSE: TSE), un fournisseur de solutions de matériaux spécialisés, et GMP Group (GMP), une société néerlandaise spécialisée dans l'innovation dédiée à l'économie circulaire, ont conjointement annoncé aujourd'hui leur volonté de contribuer ensemble à libérer le plein potentiel de circularité du polystyrène (PS).

Le polystyrène est une matière couramment utilisée dans de multiples applications, notamment dans l'emballage et les biens de consommation. Le polystyrène apte au contact alimentaire est une matière idéale pour l'emballage des denrées alimentaires qui, une fois recyclée, contribue à la circularité des matériaux d'emballage, tandis que les déchets d'emballage demeurent un sujet de préoccupation dans de nombreux domaines.

Cette collaboration entre Trinseo et GMP vise à offrir un cadre de coopération, sur une base exclusive, pour la construction et l'exploitation par GMP d'une usine sophistiquée de prétraitement ou de régénération, d'une capacité minimale de 25 000 tonnes, dans les Pays-Bas. Cette usine assurera la purification des déchets de polystyrène et produira des granulés de polystyrène recyclés de haute qualité, par le biais du processus de recyclage Super Clean. L'exploitation de l'usine néerlandaise devrait débuter en 2024. Les sociétés prévoient également de conclure un accord de travail à façon et d'acquisition.

« Cette collaboration entre Trinseo et GMP constitue une nouvelle étape majeure pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité et à boucler la boucle de l'économie circulaire, et nos deux sociétés savent que le moyen le plus efficace d'y parvenir est d'exploiter la synergie tout au long de la chaîne de valeur, » déclare Nicolas Joly, vice-président principal de la division Plastics and Feedstocks. « Cette collaboration atteste de nos efforts constants dans le domaine de la durabilité, tandis que nous progressons vers la concrétisation de nos objectifs de durabilité 2030. »

« Ce partenariat est une étape essentielle de nos stratégies visant à contribuer à un monde plus sain et à une durabilité accrue. Chaque jour, nous recherchons des innovations dédiées à l'économie circulaire, telles que la valorisation des déchets plastiques qui permet de les recycler pour produire de nouvelles ressources. Aux côtés de Trinseo, nous sommes désormais en mesure de développer, de construire et d'exploiter une usine de recyclage de pointe en Europe. Ces installations permettront de réutiliser un volume plus conséquent de polystyrène dans le secteur de l'emballage des produits alimentaires. En outre, nous avons la capacité de proposer d'autres solutions de durabilité et d'améliorer la circularité pour différentes chaînes de valeur, » déclare Gerard Putman, directeur général de GMP Group.

Dans le cadre de la collaboration prévue, les deux sociétés examineront d'autres opportunités d'approvisionnement et de traitement en tirant parti de leur expertise technologique combinée afin de mettre au point des solutions plus durables.

À propos de Trinseo

Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux spécialisés, donne vie aux idées des entreprises avec créativité et dans le respect d’un développement durable en combinant ses expertises de pointe, ses innovations avant-gardistes et les meilleurs matériaux afin de créer de la valeur pour les entreprises et les consommateurs.

De la conception à la fabrication, Trinseo s’appuie depuis plusieurs décennies sur son expérience en matière de solutions matérielles pour relever les défis uniques de ses clients dans un large éventail d’industries, notamment celles des biens de consommation, de la mobilité, du bâtiment, de la construction et médicale.

Les 3 400 employés de Trinseo font preuve d’une créativité inépuisable pour réimaginer les champs des possibles de leurs clients du monde entier depuis les différents sites de l’entreprise en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Trinseo a réalisé un chiffre d’affaires net d’environ 4,8 milliards de dollars en 2021. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.trinseo.com et les comptes LinkedIn, Twitter et Facebookde Trinseo.

À propos de GMP Group

Durant plus de 30 années, GMP Group, propriété d'une famille néerlandaise, a acquis une expertise considérable et une riche expérience dans les domaines de la durabilité, du recyclage et de l'économie circulaire. Guidé par un esprit d'entreprise visionnaire, GMP Group est en mesure de mettre au point des transformations intelligentes ainsi que des chaînes de valeur novatrices. Les sociétés fondées précédemment pour la création de solutions de recyclage des déchets ont été acquises par Renewi plc. GMP Group est une société spécialisée dans l'innovation dédiée à l'économie circulaire qui intervient dans les domaines de l'investissement en capital, des stratégies, de la mise en œuvre de projets et de la gestion opérationnelle intégrale. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.gmpgroup.eu.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives », y compris, mais sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant des projets, des objectifs, des buts, des projections, des stratégies, des événements ou des résultats futurs, ainsi que des hypothèses et autres énoncés sous-jacents, qui ne sont pas des déclarations de faits historiques ni des garanties ou assurances de performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « s’attendre à », « anticiper », « envisager », « estimer », « prévoir », « pourra », « peut », « pourrait », « voir », « tendre à », « supposer », « potentiellement », « probablement », « cibler », « planifier », « considérer », « chercher à », « essayer », « devrait », « ferait » et autres expressions similaires. Les déclarations prospectives reflètent l’évaluation par la direction des renseignements actuellement disponibles, et sont fondées sur les attentes et hypothèses actuelles de la société concernant les activités, l’économie et d’autres conditions futures. Ces déclarations prospectives se rapportent à l’avenir et sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents difficiles à prévoir. Les facteurs spécifiques susceptibles d’entraîner des différences entre les résultats futurs et les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la capacité de la société à finaliser la construction et à débuter l'exploitation d'une usine de prétraitement ou de régénération de polystyrène visant à purifier et à recycler des déchets de polystyrène, sa capacité à exécuter avec succès sa stratégie de transformation et sa stratégie commerciale ; sa capacité à intégrer les entreprises acquises ; la volatilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’augmentation des coûts ou la perturbation de l’approvisionnement en matières premières ou l’augmentation des coûts de transport de ses produits ; la nature des opportunités d’investissement parfois présentées à la société ; et ceux mentionnés dans son rapport annuel sur formulaire 10-K, rubrique I, article 1A « Facteurs de risque » et dans ses autres rapports, documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis de temps à autre. En raison de ces facteurs ou d’autres, les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Il est donc déconseillé de se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date des présentes. La société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la législation applicable l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.