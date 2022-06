Trinseo e GMP aprono una centrale di riciclaggio in Europa

Food-contact PS is an ideal material for food packaging, and recycled food-contact PS helps contribute to the circularity of packaging materials, especially when packaging waste remains a concern in many domains. (Photo: Business Wire)

HORGEN, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Trinseo (NYSE: TSE), un fornitore di soluzioni per materiali speciali, e GMP Group (GMP), società di innovazioni nel settore dell'economia circolare nei Paesi Bassi, hanno annunciato insieme oggi il loro impegno congiunto per liberare ulteriormente il riciclo del polistirene (PS).

Il PS è un materiale comunemente utilizzato in diverse applicazioni, compresi imballaggi e beni di consumo. Il PS a contatto con gli alimenti è un materiale ideale per l'imballaggio alimentare e il PS a contatto con gli alimenti contribuisce alla circolarità dei materiali da imballaggio, specialmente quando i rifiuti da imballaggio rimangono una preoccupazione in molti contesti.

La collaborazione di Trinseo e GMP mira a fornire un quadro per la collaborazione, su base esclusiva, la costruzione e la gestione da parte di GMP di un impianto avanzato di pretrattamento o rigenerazione con una capacità minima di 25 kt nei Paesi Bassi. L'impianto purificherà i rifiuti di PS e fornirà pellet di PS riciclate di alta qualità tramite il processo di riciclaggio Super Clean. La data prevista dell'avvio dell'impianto nei Paesi Bassi è il 2024. È prevista inoltre l'esecuzione di un accordo di tolling e off-taking a lungo termine.

“ La collaborazione Trinseo–GMP è un'altra importante iniziativa per aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e chiudere il cerchio dell'economia circolare, ed entrambe le aziende comprendono che il modo migliore per farlo è mediante la sinergia nella catena del valore”, ha affermato Nicolas Joly, Senior Vice President, Plastics and Feedstocks di Trinseo. “ Questa collaborazione dimostra il nostro continuo impegno nella sostenibilità, in marcia verso i nostri obiettivi di sostenibilità per il 2030”.

“ Questo sodalizio è un passo avanti essenziale nelle nostre strategie che contribuiscono a un mondo più sano e a una maggiore sostenibilità. Ogni giorno siamo alla ricerca di innovazioni come la valorizzazione dei rifiuti in plastica riciclandoli in nuove risorse. Insieme a Trinseo, ora possiamo sviluppare, costruire e gestire un moderno impianto di riciclaggio in Europa. Questo incrementerà il riutilizzo di un volume notevole di polistirene negli imballaggi alimentari destinati ai consumatori. Inoltre, possiamo fornire altre soluzioni di sostenibilità e migliorare la circolarità in diverse catene del valore”, ha affermato Gerard Putman, Direttore Generale di GMP Group.

La collaborazione prevista vedrà le due società condurre ricerca in altre opportunità di fornitura e lavorazione, utilizzando le loro esperienze tecnologiche congiunte per contribuire allo sviluppo di soluzioni più sostenibili.

Informazioni su Trinseo

Trinseo (NYSE: TSE), fornitore di soluzioni per materiali speciali, collabora con le aziende per dare vita alle idee in modo creativo, intelligente e orientato alla sostenibilità combinando la sua eccellente competenza, le innovazioni futuristiche e i materiali d'eccellenza per sbloccare valore per aziende e consumatori.

Dal progetto alla produzione, Trinseo sfrutta decenni di esperienza in soluzioni dei materiali diversificate e risponde alle esigenze specifiche dei clienti in un'ampia gamma di settori, come i beni di largo consumo, la mobilità, l'edilizia e l'ambito medico.

I circa 3.400 dipendenti di Trinseo, dalle sedi dell'azienda in Nordamerica, Europa e Asia-Pacifico, apportano un'infinita creatività nel reimmaginare le opportunità con i clienti di tutto il mondo. Nel 2021, Trinseo ha riportato un fatturato netto di circa 4,8 miliardi di dollari USA. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.trinseo.com e seguire Trinseo su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Informazioni su GMP Group

Da oltre 30 anni, GMP Group, azienda di proprietà di una famiglia olandese, si è arricchita di esperienza e conoscenze approfondite in ambito di sostenibilità, riciclaggio ed economia circolare. Grazie a uno spirito imprenditoriale rivolto al futuro, GMP Group è in grado di creare trasformazioni intelligenti oltre a catene del valore innovative. Aziende esistenti fornitrici di soluzioni per il riciclaggio dei rifiuti sono state acquisite da Renewi plc. GMP Group è una società di innovazioni per l'economia circolare che partecipa agli investimenti di capitale, alle strategie e alle implementazioni fino alla gestione operativa completa. Per maggiori informazioni visitare il sito www.gmpgroup.eu.

Dichiarazione cautelativa sulle dichiarazioni a carattere previsionale

