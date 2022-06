Macnica commande deux nouvelles navettes autonomes NAVYA et signe un protocole d'accord pour acquérir ses prochaines plateformes de nouvelle génération

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce avoir vendu deux nouvelles navettes ARMA à son partenaire Macnica et avoir signé un protocole d’accord pour la vente de sa plateforme de nouvelle génération une fois leur mise sur le marché réalisée.

Macnica est un groupe international d’électronique et de solutions numériques, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 5,2 milliards de dollars par an et compte plus de 3 900 employés dans le monde. Distributeur de Navya au Japon depuis début 2020, Macnica a déjà contribué aux nombreux déploiements ainsi qu’à la maintenance des navettes Navya sur le territoire japonais, en collaboration avec la société Boldly, une filiale de SoftBank spécialisée dans la mobilité autonome.

Cette nouvelle commande confirme l’intérêt croissant du Japon pour les véhicules de transport autonomes ainsi que la satisfaction renouvelée de Macnica envers les technologies et les services de Navya.

Macnica confirme sa relation de long terme avec Navya et souscrit à sa feuille de route stratégique

Déjà convaincu par la place prépondérante qu’occuperont les navettes autonomes dans les années à venir au sein des réseaux de mobilité du Japon, Macnica soutient le modèle évolutif de Navya et souhaite dès maintenant se positionner pour l’achat à grande échelle des futures plateformes Navya de nouvelle génération.

Macnica a ainsi formalisé son intention de participer au succès des futures plateformes Navya de nouvelle génération en signant un protocole d’accord portant sur l’achat de plus d’une centaine d’unités au cours des années suivant leur commercialisation.

Atsushi Sato, Directeur Général Innovation Stratégique du Groupe Macnica, Inc. : « Navya, qui détient de nombreuses réalisations partout dans le monde ainsi qu’une excellente technologie, est un partenaire important pour nous dans le cadre de nos activités vers la conduite autonome de niveau 4 pour le marché japonais. Nous comptons déployer, dans les années à venir, plus de 100 navettes Navya de nouvelle génération sur le marché de la conduite autonome en constante évolution au Japon, en les associant à nos propres technologies. Nous pensons que nous pouvons non seulement contribuer aux problèmes de transport du Japon, mais également apporter une nouvelle valeur au marché du transport. En plus de la nouvelle plateforme, nous venons de passer une commande supplémentaire de deux navettes ARMA pour mieux répondre à la demande des utilisateurs. »

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « Les navettes Navya occupent une place importante au Japon et deviennent au fil des années un objet de mobilité incontournable, ancré dans les habitudes des usagers qui plébiscitent sa praticité et son utilité dans la gestion quotidienne de leurs déplacements. Cette nouvelle commande de Macnica résulte d’une forte adhésion à ce moyen de transport innovant qui réussit sa parfaite intégration dans les réseaux de transport traditionnels et a su se rendre indispensable pour fluidifier le trafic et faciliter la mobilité du plus grand nombre. Apporter un moyen de locomotion écoresponsable qui s’inscrit de manière durable et efficace dans la vie des gens est ce qui nous anime au quotidien chez Navya et nous savons que ce modèle fonctionne et continuera de se développer dans de nombreux pays. Je remercie Macnica qui nous renouvelle sa confiance à travers cette nouvelle commande de navettes et qui s’inscrit dans l’avenir avec nous en s’engageant dans un projet d’achat de plateformes de future génération. »

A propos de Macnica, Inc.

Depuis sa création en 1972, Macnica fournit des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité de pointe avec une technologie à haute valeur ajoutée. Macnica développe activement de nouvelles activités dans les domaines de l'IA, de l'IoT, de la conduite automatisée et de la robotique, en s'appuyant sur sa force en matière d'approvisionnement mondial et de planification stratégique pour les technologies de pointe. Avec son slogan « Co.Tomorrowing », Macnica relie les technologies de pointe à l'intelligence « Macnica » pour fournir des services et des solutions uniques, créant de la valeur sociale et contribuant à l'amélioration des sociétés futures. Basée à Yokohama, l'activité mondiale de Macnica s'étend sur 23 pays et 85 sites dans le monde.

www.macnica.co.jp/

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech