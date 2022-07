Tellurian assegna a Baker Hughes un contratto per la sua avanzata tecnologia per compressori elettrici a zero emissioni per un progetto per una rete di gasdotti

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tellurian Inc. (Tellurian) (NYSE American: TELL) e Baker Hughes (NASDAQ: BKR) hanno annunciato che Baker Hughes si è aggiudicata un contratto con Driftwood Pipeline LLC, una consociata di Tellurian Inc., per la fornitura della sua tecnologia Integrated Compressor Line (ICL) e turbomacchine ad alimentazione elettrica per le Condotte 200 e 300 nell’ambito di un progetto proposto per il trasporto di gas naturale nei distretti di Beauregard e Calcasieu nel sud-ovest della Louisiana.

Tellurian Octávio Simões, presidente e amministratore delegato di Tellurian, ha dichiarato: “Questo importante progetto e questa tecnologia rivoluzionaria elimineranno pressoché completamente le emissioni associate al progetto proposto, che Tellurian sta sviluppando per garantire l’erogazione di gas naturale a un’area con una capacità limitata. Confidiamo nell’esperienza di Baker Hughes e accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborarvi per poter fornire soluzioni più pulite per un mondo con un enorme fabbisogno energetico”.

Joey Mahmoud, presidente di Tellurian Pipelines, ha aggiunto: “Prevediamo che il progetto fornirà oltre cinque miliardi e mezzo di piedi cubi (212.376.349 metri cubi) di gas naturale al giorno senza praticamente generare alcuna emissione. Tellurian sta facendo la sua parte effettuando questo investimento iniziale di 240 milioni di dollari in gasdotti facenti parte della rete più ampia denominata Driftwood Pipeline per garantire una maggiore affidabilità della fornitura in risposta alla crescita attesa del settore industriale nell’area in modo più pulito e sostenibile”.

Il contratto in oggetto permetterà a Baker Hughes di portare a termine la primissima implementazione della sua tecnologia di decarbonizzazione ICL per la compressione per una rete di gasdotti nel Nord America. Il progetto prevede inizialmente quattro compressori ICL da 19 megawatt (MW) e altre turbomacchine per un totale di quattro gruppi compressori, nonché una turbina a gas LM6000PF+ per l’alimentazione di riserva per la prima fase del progetto presso la stazione di compressione della rete Driftwood a Indian Bayou.

“I nostri clienti in tutto il mondo esigono al momento soluzioni per la decarbonizzazione per poter garantire, nello specifico, la sicurezza energetica e una fornitura di gas naturale più sostenibile negli anni a venire” ha affermato Rod Christie, vicepresidente esecutivo della divisione Turbomachinery & Process Solutions presso Baker Hughes. “La nostra tecnologia ICL a emissioni zero sta già riducendo l’impronta climatica dei progetti per gasdotti in numerose regioni per l’erogazione di gas d’importanza vitale e ora la introdurremo nel Nord America, una regione cruciale ai fini del soddisfacimento della domanda di gas naturale su scala globale”.

L’ampio portafoglio di tecnologie di Baker Hughes contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio nell’intera catena di fornitura del gas naturale; un percorso critico per la transizione energetica. Il compressore integrato a emissioni zero ICL esibisce un fattore di forma e un peso ridotti oltre a garantire una maggiore flessibilità a livello operativo e una maggiore disponibilità rispetto ai tradizionali gruppi compressori motorizzati. Sebbene questo progetto rappresenti la prima applicazione della tecnologia negli Stati Uniti, sono state implementate già più di 50 unità, principalmente in Europa, per una vasta gamma di applicazioni, compresi gasdotti e operazioni offshore. Essendo ermeticamente sigillati, i compressori garantiscono l’assenza di emissioni e richiedono tempi di fermo minimi grazie ai cuscinetti magnetici che ne permettono il funzionamento più efficiente e senza olio minimizzando la manutenzione e accrescendo al tempo stesso l’affidabilità.

Informazioni su Tellurian Inc.

Tellurian si propone di creare valore per gli azionisti attraverso lo sviluppo di operazioni globali redditizie e a basso costo per la fornitura di gas naturale a clienti di tutto il mondo. Tellurian sta sviluppando un portafoglio di soluzioni per la produzione, la commercializzazione e lo scambio di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture includenti un centro di esportazione di GNL da circa 27,6 tonnellate all’anno e relativo gasdotto. Le azioni ordinarie di Tellurian, la cui sede centrale è ubicata a Houston, Texas, sono quotate sulla borsa NYSE American con il simbolo “TELL”. Per ulteriori informazioni visitate www.tellurianinc.com. Seguiteci su Twitter all’indirizzo twitter.com/TellurianLNG.

Informazioni su Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) è una società dedita allo sviluppo di tecnologie destinate al settore energetico che fornisce soluzioni a clienti dei settori energetico e industriale in tutto il mondo. Le tecnologie e i servizi innovativi dell’azienda, che vanta un secolo di esperienza ed opera in oltre 120 Paesi, stanno innovando il settore energetico rendendo l’energia più sicura, pulita ed efficiente per le persone e per il pianeta. Visitateci all’indirizzo bakerhughes.com.

INFORMAZIONI CAUTELATIVE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI PREVISIONE

Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni di previsione secondo il significato attribuito a tale espressione dalle leggi federali degli Stati Uniti in vigore in materia di titoli. Siffatte dichiarazioni di previsione sono contraddistinte dall’uso di termini quali “prevedere”, “presupporre”, “ritenere”, “bilancio”, “stimare”, “aspettarsi”, “preliminare”, “intendere”, “potrebbe”, “pianificare”, “potenziale”, “fare previsioni”, “proposto”, “dovrebbe”, verbi coniugati nei modi condizionale e futuro e altre espressioni analoghe. Le dichiarazioni previsionali quivi contenute si riferiscono, tra le altre cose, alla tecnologia di decarbonizzazione ICL e ai suoi effetti sulle emissioni, sulla capacità, sui costi, sull’affidabilità e su altri aspetti delle Condotte 200 e 300, facenti parte della rete più ampia denominata Driftwood Pipeline, nonché alla domanda globale di gas naturale. Tali dichiarazioni sono soggette a una serie di rischi noti e non noti in considerazione dei quali i risultati effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale dalle aspettative espresse, in maniera esplicita o implicita, nelle suddette dichiarazioni di carattere previsionale. I suddetti rischi comprendono questioni discusse alla Voce 1A della Parte I della Relazione annuale contenuta nel Modulo 10-K di Tellurian riferita all’esercizio terminato il 31 dicembre 2021 depositata da Tellurian presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (SEC) in data 23 febbraio 2022, e in altri documenti depositati da Tellurian presso la SEC, che sono tutti incorporati per riferimento nel presente documento. Le dichiarazioni di previsione contenute nel presente comunicato stampa sono valide solo alla data del loro rilascio. Sebbene Tellurian possa di volta in volta aggiornare di propria iniziativa una qualsiasi dichiarazione previsionale, l’azienda declina qualsiasi obbligo di aggiornamento di dette dichiarazioni di previsione, salvo ciò sia imposto dalle norme vigenti in materia di titoli.

