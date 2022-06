Soracom s’associe à ThingsMatrix pour délivrer des services clés en main destinés à l’IdO en entreprise

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Soracom, Inc., fournisseur mondial de connectivité IdO (Internet des Objets) avancée, a annoncé aujourd'hui que ThingsMatrix, fournisseur expérimenté de solutions IdO, qui propose des services clés en main complets, avait rejoint le Soracom Partner Space – un écosystème en pleine croissance destiné à concevoir et développer des applications IdO afin de promouvoir la surveillance des actifs au sein des entreprises industrielles.

ThingsMatrix offre une plateforme robuste basée dans le cloud, conçue pour simplifier les processus de développement et de déploiement de l’IdO en entreprise. La solution clés en main de la société inclut trois composants polyvalents : appareil, plateforme et connectivité cellulaire, et offre une gamme complète de fonctionnalités, allant des tâches simples jusqu’aux actions complexes. Grâce à des appareils personnalisés, prêts à l'emploi ou personnels, disponibles pour suivre et surveiller les actifs dans le monde entier, ThingsMatrix offre la vitesse, la sécurité et l’évolutivité dont les l’entreprises industrielles d’aujourd’hui ont besoin pour gérer les complexités de l’IoD, réduisant ainsi les risques et accélérant les délais de rentabilisation.

« La plateforme de services et les solutions d’appareils clés en main et polyvalentes de ThingsMatrix, associées aux capacités IdO fiables et avancées de Soracom, représentent un pas en avant majeur pour la gestion totale des actifs », a déclaré Tom Burton, président des ventes mondiales chez ThingsMatrix. « Cette collaboration signifie que les entreprises industrielles auront désormais la capacité de résoudre des problématiques complexes, grâce à une solution IdO tout-en-un, qui offre une efficience supérieure ainsi qu’une connectivité fluide. »

Soracom a annoncé l’expansion mondiale du Soracom Partner Space en mai 2022. Le programme s’adresse désormais à plus de 800 membres de premier ordre à travers le monde, notamment plus de 100 partenaires certifiés dans les secteurs du matériel informatique, des logiciels, des solutions et des services d’intégration. Les membres du Soracom Partner Space aident les innovateurs du secteur de l’IdO à accélérer les délais de commercialisation, grâce à un accès adapté à leurs besoins à des solutions et services complémentaires de premier ordre, qui sont prêts à être intégrés à tous les niveaux de l’infrastructure IdO.

« Soracom s’engage à démocratiser les technologies qui permettent aux innovateurs du secteur de l’IdO d’accélérer les délais de commercialisation et de garantir le succès à grande échelle », a déclaré Nicolas Lesconnec, responsable principal des partenariats chez Soracom. « En collaborant avec ThingsMatrix, nous sommes en mesure d’offrir un portefeuille éprouvé de solutions à nos clients ainsi qu’aux partenaires de notre écosystème qui souhaitent améliorer leurs capacités en matière de surveillance des actifs. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soracom.io/partners/thingsmatrix

À propos de ThingsMatrix

ThingsMatrix est un fournisseur de solutions IdO de classe mondiale, qui propose matériel informatique, plateforme de gestion des appareils et connectivité. Les solutions personnalisables et prêtes à l’emploi de la société permettent aux entreprises de simplifier le suivi des actifs, d’améliorer les opérations et de réduire les coûts, en gérant à distance de multiples appareils et sites, à partir d’un tableau de bord unifié et fiable. L’architecture configurable et programmable de ThingsMatrix fournit aux entreprises une gamme complète de fonctionnalités afin de collecter en toute sécurité, traiter, analyser et visualiser les données IdO en temps réel. Offrant efficience, polyvalence et accessibilité, les solutions clés en main de la société sont conçues pour répondre aux besoins d’un large éventail de secteurs verticaux, qu’il s’agisse d’opérateurs mondiaux de premier plan ou de clients sous contrat individuel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.things-matrix.com.

À propos de Soracom

Soracom s’inscrit à l’avant-garde de la démocratisation de la connectivité IdO, en offrant des solutions robustes, spécialement conçues pour faciliter la création, l’exploitation et l’extension des déploiements IdO. Créée en 2015, Soracom dessert aujourd’hui plus de 20 000 startups, PME et entreprises internationales de tous les secteurs, dont l’agriculture, l’énergie, la construction, les transports, les produits électroniques grand public, la fabrication, l’immobilier et la santé. Les clients font confiance à Soracom pour sa connectivité abordable et fiable, qui permet d’accélérer les délais de commercialisation, de faciliter la connexion au cloud, et d’offrir un accès à un écosystème de partenaires à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soracom.io.

