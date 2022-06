A parceria estratégica da Hy Stor Energy com o Key Gulf Coast Port torna-se a primeira a fornecer acesso a hidrogênio renovável para manufatura, aplicações industriais, operações portuárias e armazenamento de energia de longa duração

JACKSON, Miss.--(BUSINESS WIRE)--Hy Stor Energy LP (Hy Stor Energy), uma empresa pioneira de hidrogênio verde produzido de forma renovável e armazenamento de energia em escala no Mississippi, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Comissão de Portos e Portos do Condado de Hancock (HCPHC) para fornecer hidrogênio com zero carbono e zero metano para Port Bienville Industrial Park e Stennis International Airport, acelerando a descarbonização da terra, do ar, do mar e do espaço. Por meio dessa parceria, Port Bienville será o primeiro porto na região do Golfo a integrar hidrogênio renovável como combustível em suas operações. Durante a primeira fase da parceria, o hub de hidrogênio deverá produzir cerca de 350 toneladas/dia (320.000 kg/dia) de hidrogênio renovável e armazenar mais de 71.000 toneladas (69 milhões de kg) de hidrogênio em cavernas subterrâneas de sal.

A infraestrutura existente de Port Bienville se expandirá para permitir melhor os esforços de descarbonização e estará em uma localização privilegiada para permitir a nova fabricação de infraestrutura circular de hidrogênio – a primeira desse tipo nos Estados Unidos. Os clientes portuários que se esforçam para cumprir suas respectivas metas ESG poderão criar novos empregos na indústria – fortalecendo a posição do porto como um centro de força de trabalho da indústria e tecnologia.

Juntos, a Hy Stor Energy e a HCPHC trabalharão para sustentar o crescimento econômico no condado de Hancock e fornecer energia confiável, renovável e livre de carbono para a costa do Mississippi e a região da Costa do Golfo. Atualmente, o Parque Industrial de Port Bienville abriga empresas líderes, incluindo SABIC Innovative Plastics, DAK Americas, SNF Polychemie, Calgon Carbon e Jindal Tubular USA, entre outras.

"A Comissão de Portos e Portos do Condado de Hancock está comprometida com o crescimento das oportunidades econômicas de maneira responsável", afirmou o CEO Bill Cotter, HCPHC. "O hidrogênio está surgindo como uma forma de reduzir as emissões de carbono em setores intensivos em energia, como manufatura e transporte. À medida que continuamos a aumentar nossas operações marítimas, ferroviárias e aeroespaciais, o hidrogênio oferece opções para impulsionar o crescimento e as inovações".

Hancock County, Mississippi, está localizado em uma posição privilegiada na Costa do Golfo, com acesso a vias navegáveis interiores, ferrovias e corredores rodoviários. Localizado a uma curta distância a leste de Nova Orleans, o condado de Hancock abriga Port Bienville, o Aeroporto Internacional Stennis e o Centro Espacial John C. Stennis da NASA, que permitem alcance doméstico e global. A Hy Stor Energy desenvolverá o hidrogênio renovável de seu Centro de Hidrogênio Limpo a partir de escritórios em Jackson, Gulfport e Kiln em Port Bienville.

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Comissão de Portos e Portos do Condado de Hancock para fornecer acesso a hidrogênio renovável ao Parque Industrial de Port Bienville, incluindo algumas das empresas mais reconhecidas do mundo", afirmou Laura L. Luce, CEO da Hy Stor Energy. "Esta parceria oferece uma oportunidade estratégica para empresas que buscam maneiras inovadoras de cumprir suas metas de descarbonização para colocalizar operações no condado de Hancock, na região do Golfo. Estamos focados no desenvolvimento de tecnologia de hidrogênio renovável com zero carbono e zero metano para uma ampla gama de aplicações, incluindo processos industriais e de fabricação, operações portuárias e armazenamento de energia de longa duração que beneficiará as comunidades enquanto fornece energia limpa e confiável".

O Richton Dome em Perry County, Mississippi foi um local de expansão previamente selecionado para a Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA, e sua localização central nos EUA e na Costa do Golfo servirá como uma Reserva Estratégica de Hidrogênio conectada a novos dutos bidirecionais dedicados e duplos que se estenderão de Richton, no condado de Perry, ao condado de Hancock e ao porto de Bienville. A infraestrutura da Hy Stor Energy permitirá que hidrogênio verde renovável 24 horas por dia, sete dias por semana, seja entregue de e para o porto, além de cúpulas subterrâneas de armazenamento de sal a aproximadamente 160 quilômetros do porto – fornecendo hidrogênio resiliente, zero carbono e zero metano sob demanda. Essas cúpulas de sal de armazenamento de hidrogênio renovável de longo prazo em Richton serão interconectadas a uma nova infraestrutura de dutos e conectarão várias cúpulas de sal de Louisiana a Jackson, Mississippi a Simpson County, Smith County a Perry County - e a Hancock County para fornecer soluções resilientes, energia limpa para as comunidades costeiras também. Isso permitirá que o Mississippi sirva como uma reserva estratégica de hidrogênio altamente conectada e centralmente localizada nos EUA para conectar várias cúpulas de sal subterrâneas com Richton, onde as primeiras cavernas de cúpula de sal serão desenvolvidas especificamente para o armazenamento seguro de hidrogênio renovável em escala.

Sobre a Hy Stor Energy

A Hy Stor Energy está facilitando a transição para um ambiente de energia livre de fósseis desenvolvendo e avançando o hidrogênio renovável em escala por meio do desenvolvimento, comercialização e operação de projetos de hub de hidrogênio renovável. A empresa define o hidrogênio verde como apenas aquele que foi produzido a partir de energias renováveis – conforme estabelecido pela Green Hydrogen Organisation. Projetos grandes e totalmente integrados produzem, armazenam e fornecem energia 100% livre de carbono, fornecendo aos clientes energia renovável segura e confiável sob demanda. Desenvolvidos como parte de um hub integrado, esses projetos combinam a produção de hidrogênio renovável no local com armazenamento e distribuição integrados de longa duração – usando escala para reduzir custos. A Hy Stor Energy, liderada pela indústria de armazenamento de energia e veterana em tecnologia de hidrogênio Laura L. Luce, tem uma equipe inovadora com profundo conhecimento e está posicionada como líder na revolução do hidrogênio renovável. Para obter mais informações, visite www.hystorenergy.com.

Sobre a Comissão de Portos e Porto do Condado de Hancock

A Comissão de Portos e Portos do Condado de Hancock foi criada em 1963 para liderar as atividades de desenvolvimento econômico do condado. O Stennis International Airport e o Port Bienville Industrial Park abrigam 30 empresas com mais de 1.000 funcionários. Para obter mais informações, visite www.portairspace.com.

