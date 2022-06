Strategisch partnerschap van Hy Stor Energy met belangrijke haven aan de Golfkust wordt de eerste die toegang tot hernieuwbare waterstof levert voor productie, industriële toepassingen, havenactiviteiten en langdurige energieopslag

JACKSON, Miss.--(BUSINESS WIRE)--Hy Stor Energy LP (Hy Stor Energy), een bedrijf dat een pionier is in het op grote schaal produceren van duurzame groene waterstof en energieopslag in Mississippi, heeft vandaag een strategisch samenwerkingsverband aangekondigd met de Hancock County Port and Harbor Commission (HCPHC) om koolstofvrije, methaanvrije waterstof te leveren aan Port Bienville Industrial Park en Stennis International Airport. Hiermee wordt de decarbonisatie van land, lucht, zee en ruimte versneld. Door dit partnerschap zal Port Bienville de eerste haven in de Golfregio zijn die hernieuwbare waterstof als brandstof in haar activiteiten integreert. Tijdens de eerste fase van de samenwerking zal de waterstofhub naar schatting 350 ton/dag (320.000 kg/dag) hernieuwbare waterstof produceren en meer dan 71.000 ton (69 miljoen kg) waterstof opslaan in ondergrondse zoutcavernes.

De bestaande infrastructuur van Port Bienville zal worden uitgebreid om inspanningen op het gebied van decarbonisatie beter mogelijk te maken en zal zich op een toplocatie bevinden om de nieuwe productie van circulaire waterstofinfrastructuur mogelijk te maken - de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten. Havenklanten die hun respectieve ESG-doelstellingen nastreven, zullen nieuwe banen in de sector kunnen creëren, waardoor de positie van de haven als personeelsknooppunt van industrie en technologie wordt versterkt.

Samen zullen Hy Stor Energy en HCPHC werken aan het ondersteunen van de economische groei in Hancock County en betrouwbare, hernieuwbare en koolstofvrije energie leveren aan de kust van Mississippi en de Golfkustregio. Op dit moment is Port Bienville Industrial Park de thuisbasis van toonaangevende bedrijven, waaronder onder meer SABIC Innovative Plastics, DAK Americas, SNF Polychemie, Calgon Carbon en Jindal Tubular USA.

"Hancock County Port and Harbor Commission zet zich in om op verantwoorde manier de economische kansen te vergroten," aldus CEO Bill Cotter, HCPHC. “Waterstof is in opkomst als een manier om de koolstofuitstoot in energie-intensieve sectoren zoals productie en transport te verminderen. Naarmate we onze maritieme, spoor- en ruimtevaartactiviteiten blijven uitbreiden, biedt waterstof mogelijkheden om de groei en innovaties te stimuleren.”

Hancock County, Mississippi, ligt op een toplocatie aan de Golfkust met toegang tot binnenwateren, spoorlijnen en snelwegen. Het ligt op korte afstand ten oosten van New Orleans en is de thuisbasis van Port Bienville, Stennis International Airport en het John C. Stennis Space Center van de NASA, wat binnenlands en wereldwijd bereik mogelijk maakt. Hy Stor Energy zal de hernieuwbare waterstof ontwikkelen vanuit zijn Clean Hydrogen Hub vanuit kantoren in Jackson, Gulfport en Kiln at Port Bienville.

"We zijn er trots op samen te werken met de Hancock County Port and Harbor Commission om toegang tot hernieuwbare waterstof te bieden aan Port Bienville Industrial Park, inclusief enkele van 's werelds meest erkende bedrijven," stelde Laura L. Luce, CEO van Hy Stor Energy. “Deze samenwerking zorgt voor een strategische kans voor bedrijven, die streven naar innovatieve manieren om hun doelstellingen voor het koolstofvrij maken te bereiken, om hun activiteiten samen te vestigen in Hancock County in de Golfregio. We zijn gericht op het ontwikkelen van koolstofvrije, methaanvrije hernieuwbare waterstoftechnologie voor een breed scala aan toepassingen, waaronder productie- en industriële processen, havenactiviteiten en langdurige energieopslag die gemeenschappen ten goede zal komen en tegelijkertijd betrouwbare schone energie oplevert.”

De zoutkoepel van Richton in Perry County, Mississippi was een eerder geselecteerde uitbreidingslocatie voor de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve, en de centrale Amerikaanse en Golfkustlocatie zal dienen als een strategische waterstofreserve die is verbonden met nieuwe, speciale, dubbele bidirectionele pijpleidingen die zich uitstrekken van Richton in Perry County tot Hancock County en de haven van Bienville. De infrastructuur van Hy Stor Energy maakt het mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week hernieuwbare groene waterstof van en naar de haven te leveren, naast ondergrondse zoutopslagkoepels binnen ongeveer 160 km van de haven. Dit zorgt voor robuuste, koolstofvrije, methaanvrije waterstof, op aanvraag. Deze duurzame zoutkoepels voor de opslag van hernieuwbare waterstof in Richton worden verbonden met nieuwe pijpleidinginfrastructuur en zullen verder meerdere zoutkoepels verbinden van Louisiana tot Jackson, Mississippi, tot Simpson County, tot Smith County en Perry County - en verder naar Hancock County voor de levering van robuuste, schone energie aan kustgemeenschappen. Hierdoor kan Mississippi dienen als een centraal gelegen en sterk verbonden strategische Amerikaanse waterstofreserve om meerdere ondergrondse zoutkoepels te verbinden met Richton, waar de eerste zoutkoepelcavernes speciaal gebouwd zullen worden voor de veilige opslag van hernieuwbare waterstof op grote schaal.

Ga voor meer informatie over Hy Stor Energy naar www.hystorenergy.com.

Over Hy Stor Energy

Hy Stor Energy faciliteert de overgang naar een fossielvrije energieomgeving door het op grote schaal ontwikkelen en bevorderen van hernieuwbare waterstof via de ontwikkeling, commercialisering en exploitatie van hubprojecten voor hernieuwbare waterstof. Het bedrijf definieert groene waterstof als alleen dat wat is geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen - zoals uiteengezet door de Green Hydrogen Organisation. Grote, volledig geïntegreerde projecten produceren, leveren en slaan 100% koolstofvrije energie op, zodat klanten veilige en betrouwbare hernieuwbare energie kunnen krijgen op aanvraag. Deze projecten, ontwikkeld als onderdeel van een geïntegreerde hub, koppelen de productie van hernieuwbare waterstof op locatie aan geïntegreerde langdurige opslag en distributie, waarbij schaalgrootte wordt gebruikt om de kosten te verlagen. Hy Stor Energy, geleid door de veteraan op het gebied van de energieopslagindustrie en waterstoftechnologie, Laura L. Luce, beschikt over een innovatief team met diepgaande expertise en is gepositioneerd als leider in de duurzame waterstofrevolutie. Ga voor meer informatie naar www.hystorenergy.com.

Over Hancock County Port and Harbor Commission

De Hancock County Port and Harbor Commission werd in 1963 opgericht om de economische ontwikkelingsactiviteiten van de provincie te leiden. Stennis International Airport en Port Bienville Industrial Park zijn de thuisbasis van 30 bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Ga voor meer informatie naar www.portairspace.com.

