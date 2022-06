Strategische Partnerschaft von Hy Stor Energy mit wichtigem Hafen der Golfküste schafft erstmals Zugang zu erneuerbarem Wasserstoff für Fertigung, industrielle Anwendungen, Hafenbetrieb und langfristige Energiespeicherung

JACKSON, Mississippi, USA--(BUSINESS WIRE)--Hy Stor Energy LP (Hy Stor Energy), ein Unternehmen, das in Mississippi eine Pionierrolle bei der Herstellung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und der Energiespeicherung in großem Maßstab übernommen hat, gab heute eine strategische Partnerschaft mit der Hancock County Port and Harbor Commission (HCPHC) bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Port Bienville als erster Hafen der amerikanischen Golfküstenregion erneuerbaren Wasserstoff als Kraftstoff in seine Betrieb integrieren. In der ersten Phase der Partnerschaft soll der Wasserstoff-Hub schätzungsweise 320 Tonnen/Tag erneuerbaren Wasserstoff produzieren und mehr als 69.000 Tonnen Wasserstoff in unterirdischen Salzkavernen einlagern.

Die bestehende Infrastruktur in Port Bienville wird erweitert, um die Maßnahmen zur Dekarbonisierung besser unterstützen zu können. Der erstklassige Standort ermöglicht die Einrichtung einer neuen zirkulären Wasserstoffinfrastruktur – die erste ihrer Art in den USA. Hafenkunden, die ihre ESG-Ziele erreichen wollen, werden die Möglichkeit haben, neue Industriearbeitsplätze zu schaffen – und so die Position des Hafens als Arbeitskräfte-Hub für Industrie und Technologie zu stärken.

Hy Stor Energy und die HCPHC werden gemeinsam daran arbeiten, das Wirtschaftswachstum in Hancock County zu fördern und die Küstenregion von Mississippi und die Golfküstenregion mit zuverlässiger, erneuerbarer und kohlenstofffreier Energie zu versorgen. Derzeit sind im Port Bienville Industrial Park führende Unternehmen wie SABIC Innovative Plastics, DAK Americas, SNF Polychemie, Calgon Carbon oder Jindal Tubular USA angesiedelt.

„Die Hancock County Port and Harbor Commission strebt ein Wachstum der wirtschaftlichen Möglichkeiten auf verantwortungsvolle Weise an“, so Bill Cotter, CEO der HCPHC. „Wasserstoff entwickelt sich zu einer Möglichkeit, die Kohlenstoffemissionen in energieintensiven Sektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe und dem Verkehr zu senken. Wir wollen unsere Aktivitäten in der Schifffahrt, im Schienenverkehr und in der Luft- und Raumfahrt weiter ausbauen, und Wasserstoff eröffnet neue Möglichkeiten, Wachstum und Innovationen voranzutreiben.“

Hancock County, Mississippi, verfügt über eine erstklassige Lage an der Golfküste mit Zugang zu Binnenschifffahrtsrouten, Eisenbahnstrecken und Autobahnen. Es liegt nicht weit östlich von New Orleans und bietet Port Bienville, den Stennis International Airport und das John C. Stennis Space Center der NASA, die eine inländische und globale Reichweite schaffen. Hy Stor Energy wird den erneuerbaren Wasserstoff seines Clean Hydrogen Hub an seinen Standorten in Jackson, Gulfport und Kiln in Port Bienville entwickeln.

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit der Hancock County Port and Harbor Commission, die dem Port Bienville Industrial Park, der einige der renommiertesten Unternehmen der Welt beherbergt, Zugang zu erneuerbarem Wasserstoff verschafft“, kommentiert Laura L. Luce, CEO bei Hy Stor Energy. „Diese Partnerschaft bietet Unternehmen, die nach innovativen Wegen suchen, um ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen, eine strategische Chance, ihre Betriebe in Hancock County in der Golfregion anzusiedeln. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung einer kohlenstoff- und methanfreien Technologie für erneuerbaren Wasserstoff, der in einem breiten Spektrum von Anwendungsbereichen einsetzbar ist, darunter Fertigungs- und Industrieprozesse, Hafenbetrieb und Langzeit-Energiespeicherung, die eine zuverlässige, saubere Energie für die Gemeinden gewährleisten wird.“

Der Richton Dome in Perry County, Mississippi, war ein zuvor ausgewählter Expansionsstandort für die strategische Erdölreserve der USA, und ihre zentrale Lage an der Golfküste begünstigt den Aufbau einer strategischen Wasserstoffreserve mit neuen bidirektionalen Wasserstoff-Pipelines, die von Richton in Perry County nach Hancock County und zum Hafen von Bienville führen werden. Die Infrastruktur von Hy Stor Energy wird es ermöglichen, rund um die Uhr erneuerbaren grünen Wasserstoff vom und zum Hafen zu befördern, sowie von und zu den unterirdischen Salzstöcken im Umkreis von rund 100 Meilen um den Hafen – und damit resilienten, kohlenstoff- und methanfreien Wasserstoff auf Abruf bereitzustellen. Diese Salzstöcke zur langfristigen Einlagerung von erneuerbarem Wasserstoff in Richton werden an eine neue Pipeline-Infrastruktur angeschlossen, um mehrere Salzstöcke von Louisiana über Jackson, Mississippi, Simpson County, Smith County und Perry County bis hin zu Hancock County zu verbinden, um auch die Küstengemeinden mit resilienter, sauberer Energie zu versorgen. Auf diese Weise kann Mississippi als zentral gelegene und gut angebundene strategische Wasserstoffreserve der USA dienen, die mehrere unterirdische Salzstöcke mit Richton verbindet, wo die ersten Salzstockkavernen speziell für die sichere Einlagerung von erneuerbarem Wasserstoff in großem Maßstab vorbereitet werden.

Über Hy Stor Energy

Hy Stor Energy unterstützt den Übergang in eine fossilfreie Energiewirtschaft durch die Förderung von erneuerbarem Wasserstoff in großem Maßstab und die Entwicklung, Vermarktung und Inbetriebnahme von Hub-Projekten für erneuerbaren Wasserstoff. Laut der Definition des Unternehmens ist Wasserstoff nur dann grün, wenn dieser aus erneuerbaren Energien hergestellt wurde – wie von der Green Hydrogen Organisation festgelegt. Große, vollständig integrierte Projekte produzieren, speichern und liefern zu 100 Prozent kohlenstofffreie Energie und versorgen die Kunden mit sicherer und zuverlässiger erneuerbarer Energie auf Abruf. Um die Kosten zu senken, kombinieren diese Projekte, die als Teil eines integrierten Hubs konzipiert sind, die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff mit lokaler Langzeitspeicherung und Verteilung. Hy Stor Energy, das von der Veteranin der Energiespeicher- und Wasserstofftechnologiebranche, Laura L. Luce, geführt wird, verfügt über ein innovatives Team mit umfangreichem Know-how und ist Vorreiter bei der Revolution des erneuerbaren Wasserstoffs. Für weitere Informationen besuchen Sie www.hystorenergy.com.

Über die Hancock County Port and Harbor Commission

Die Hancock County Port and Harbor Commission wurde 1963 gegründet, um die wirtschaftlichen Entwicklungsaktivitäten im County zu leiten. Der Stennis International Airport und der Port Bienville Industrial Park beherbergen 30 Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Weitere Informationen finden Sie unter www.portairspace.com.

