FC Porto é o primeiro clube europeu de futebol a entrar no metaverso com a Upland

FC Porto is the First European Football Club to Enter into the Metaverse with Upland Agreement (Graphic: Business Wire)

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--A Upland, uma plataforma para o metaverso mapeada para o mundo real, e o FC Porto, campeão nacional da Primeira Liga 2022, anunciaram hoje um acordo estratégico para lançar o futebol europeu na Upland. Como primeiro clube de futebol português a trazer o rugido do estádio para o metaverso, o FC Porto é pioneiro na interação com os adeptos e a capacitar as comunidades do FC Porto e da Upland a participar em novos tipos de criação de valor e experiências. Com este acordo, os dois parceiros unem esforços para construir o futuro do fandom no metaverso.

A entrada do FC Porto na Upland inclui a abertura da cidade do Porto com propriedades NFT mapeadas para os seus endereços do mundo real que os fãs podem comprar; a construção do Estádio do Dragão do FCP; e ainda o lançamento do primeiro pacote de NFTs de um clube de futebol europeu. Exclusivo da Upland, os fãs podem colecionar NFTs comuns e raros através de mecânicas de jogo divertidas e envolventes e oferecer os seus NFTs em lojas propriedade dos jogadores e operadas, localizadas nas suas propriedades virtuais no metaverso. A primeira fase da entrada do FC Porto na Upland acontecerá durante a época 2022/23.

«Estamos entusiasmados por receber o FC Porto como o primeiro clube europeu de futebol a juntar-se ao metaverso da Upland», afirmou Dirk Lueth, Cofundador e Co-CEO da Upland. «O futebol europeu é um modo de vida - é tão natural como comer, dormir e respirar - e para os portistas, ser capaz de trazer essa paixão com eles para o metaverso é uma oportunidade incomparável de aprofundar esse fandom. Com a Upland, estamos a levar os fãs além dos mercados NFT centrados em transações para uma experiência no metaverso orientada por atividades que os envolvem com a equipa e os jogadores de futebol que eles amam.»

«A Upland foi criada para dar aos fãs de futebol mais coisas a fazer com os seus NFTs. Como o FC Porto pensa e executa fortes estratégias em torno de produtos inovadores, compreendemos plenamente a funcionalidade e a utilidade dos Legits - o que a nossa comunidade chama de NFTs - e capacitar os utilizadores a desfrutar de experiências únicas que apoiam e demonstram o seu fandom em formas completamente novas», disse Idan Zuckerman, Cofundador e Co-CEO da Upland. «A Upland e o FC Porto não poderiam fazer um par melhor. O Porto é uma equipa incrivelmente inovadora e estamos entusiasmados em ajudá-lo a interagir com os seus adeptos no metaverso.»

«Dizer que essa é apenas mais outra forma de interagirmos com os nossos adeptos é um eufemismo», disse Tiago Gouveia, Diretor de Marketing do FC Porto. «Ser o primeiro clube de futebol do mundo a criar a sua cidade, estádio, jogadores e adeptos no metaverso catapulta a nossa marca para a vanguarda nesta arena. Estamos sempre à procura de novas oportunidades e não vamos deixar que o metaverso passe ao lado. Esta parceria é prova disso mesmo.»

«O crescimento internacional do FC Porto faz-se a vários níveis - e não é um erro pensamos no metaverso como o futuro. Está a bater-nos à porta e queremos estar do lado certo da história», acrescentou Pedro Albuquerque, Head of the International Department do FC Porto. «Esta nova oportunidade é emocionante, especialmente porque somos os primeiros em todo o mundo do futebol e acredito que trará aos nossos adeptos oportunidades únicas de interação, literalmente criando um novo mundo cheio de portismo!»

A Upland está disponível para transferência gratuita em iOS, Android e Web e pode ser jogada em qualquer lugar do mundo.

ACERCA DA UPLAND

A Upland (https://upland.me/) é uma plataforma web3 aberta mapeada para o mundo real. A missão da empresa é criar uma comunidade através de uma forte economia empreendedora que permita aos jogadores, desenvolvedores e marcas fabricar bens e experiências, monetizar ativos e dar utilidade aos NFTs através de atividades divertidas baseadas em ganhos. Sediada em Silicon Valley, e com centros em Las Vegas, Ucrânia e Brasil, a Upland foi nomeada entre as «Next Big Things in Tech» da Fast Company em 2021 e uma das «22 San Francisco Startups To Watch in 2022» pela Built In SF. A Upland está empenhada em tornar-se carbono negativa e é um parceiro orgulhoso da Carbonfuture. Para obter mais informações sobre o nosso compromisso de sustentabilidade, consulte https://www.upland.me/sustainability. A Upland está disponível em iOS, Android e Web e pode ser jogada em qualquer parte do mundo.

ACERCA DO FC PORTO

Fundado a 28 de setembro de 1893, o FC Porto não parou de crescer desde então. Na sua essência está a prática do futebol, mas hoje o clube é multidisciplinar. Com 7 títulos internacionais, incluindo duas UEFA Champions League, o FC Porto é o clube português com maior sucesso internacional, com um número impressionante de títulos nacionais: 30 campeonatos nacionais, 18 Taças de Portugal e 22 Supertaças. O Estádio do Dragão, inaugurado em 2003, é a casa do FC Porto e tem capacidade para 50 mil adeptos. O clube é liderado pelo presidente com mais títulos no futebol mundial, Jorge Nuno Pinto da Costa, desde 1982.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.