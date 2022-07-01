Velodyne Lidar行銷長Sally Frykman在Sensors Converge大會上榮獲年度傑出女性獎

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣佈，該公司行銷長(CMO) Sally Frykman榮獲由Sensors Converge和Fierce Electronics評選的2022年度傑出女性獎。「最佳感測器獎」旨在表揚感測器產業中極具創新性的一流產品、技術、團隊和人員。

目前正在聖荷西舉辦的Sensors Converge大會涵蓋了正在推動產業創新的感測器和電子科技及應用。大會獎項由業界專家小組評選，於昨日在會議活動中公佈，旨在表揚感測器技術、感測器生態系統、從業人員和業界公司中的佼佼者。

Velodyne Lidar執行長Ted Tewksbury博士表示：「Sally榮獲年度傑出女性獎可謂實至名歸。她是本公司和業界的傑出領導人，開發並推動了很多世界級的行銷和傳播計畫。Sally大力宣導應為女性開創更多高階主管和工程職位的機會，在透過自主解決方案改變全球基礎設施和社會結構的過程中發揮影響力。」

身為Velodyne Lidar的行銷長，Frykman負責管理全球行銷和傳播計畫的策略性發展和執行，以推進公司的創新願景和目標。她的工作涉及多個方面，承擔廣泛的職責，包括推廣Velodyne品牌、發展思想領導力，以及透過高度參與性的數位行銷活動來發掘潛在的銷售機會。

Frykman創建了「為自主化未來提供助力的顛覆性女性高峰會」(Disruptive Women Powering Our Autonomous Future Summit)。與會嘉賓包括著名的女性高階主管和工程師，旨在討論自主科技的未來以及女性在協助實現這一未來中的關鍵角色。Frykman還製作了Women at Velodyne系列網誌，為公司的女性思想領袖提供可分享經驗和智慧的論壇。

Frykman表示：「獲得由感測器業界重要專家評選出的年度傑出女性獎，我深感榮幸。我也非常自豪能成為女性領導人之一，幫助塑造自主解決方案世界的未來面貌，使這些解決方案能反映和服務整個社會。」

如欲瞭解有關「為自主化未來提供助力的顛覆性女性高峰會」的更多資訊，請查看會議影片播放清單。如欲閱讀Women at Velodyne系列網誌，請前往Velodyne Lidar網誌。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)發明的即時環景雷射雷達感測器，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領導者，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可符合各行各業的需求，包括機器人、工業、智慧基礎設施、自動駕駛汽車和先進駕駛輔助系統(ADAS)等。透過持續的創新，Velodyne致力於為大家提供更安全的行動運輸以改變生活和社區。

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