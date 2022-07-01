Velodyne Lidar首席营销官Sally Frykman在Sensors Converge大会上荣获年度女性奖

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，该公司首席营销官(CMO) Sally Frykman荣获由Sensors Converge和Fierce Electronics评选的2022年度女性奖。“最佳传感器奖”旨在表彰传感器行业中极具创新性的一流产品、技术、团队和人员。

目前正在圣何塞举办的Sensors Converge大会涵盖了正在推动行业创新的传感器和电子技术及应用。大会奖项由行业专家小组评选，于昨日在会议活动中公布，旨在表彰传感器技术、传感器生态系统、从业人员和业界公司中的佼佼者。

Velodyne Lidar首席执行官Ted Tewksbury博士表示：“Sally荣获年度女性大奖可谓实至名归。她是我们公司和业界的杰出领导者，开发并推动了很多世界级的营销和传播项目。Sally大力倡导更多女性进入高管和工程岗位，在通过自主解决方案改变全球基础设施和社会结构的过程中发挥影响力。”

作为Velodyne Lidar的首席营销官，Frykman负责管理全球营销和传播计划的战略发展和执行，以推进公司的创新愿景和目标。她的工作涉及多个方面，承担广泛的职责，包括推广Velodyne品牌、发展思想领导力，以及通过高度参与性的数字营销活动挖掘高质量的销售机会。

Frykman组织了助力实现自主化未来的颠覆性女性峰会(Disruptive Women Powering Our Autonomous Future Summit)。与会嘉宾包括著名的女性高管和工程师，旨在讨论自主技术的未来以及女性在助力实现这一未来中发挥的关键作用。Frykman还制作了Women at Velodyne系列博客，为公司的女性思想领袖提供了一个分享经验和智慧的论坛。

Frykman表示：“获得由传感器业界重要专家评选出的年度女性奖，我深感荣幸。我也非常自豪能作为女性领导者之一，帮助塑造自主解决方案世界的未来面貌，并通过这些解决方案来展现和服务整个社会。”

如需了解有关“助力实现自主化未来的颠覆性女性峰会”的更多信息，请查看会议视频播放列表。如需阅读Women at Velodyne系列博客，请访问Velodyne Lidar博客。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括机器人、工业、智能基础设施、自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统(ADAS)等。依托持续的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。

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