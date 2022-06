Sally Frykman, diretora de marketing da Velodyne Lidar, ganha prêmio de Mulher do Ano na conferência Sensors Converge

Velodyne Lidar Chief Marketing Officer (CMO) Sally Frykman won the 2022 Woman of the Year award from Sensors Converge and Fierce Electronics. As Velodyne’s CMO, Sally oversees the strategic development and execution of global marketing and communications programs that advance the company’s innovative vision and goals. (Photo: Velodyne Lidar)

Velodyne Lidar announced its Chief Marketing Officer Sally Frykman won the 2022 Woman of the Year award from Sensors Converge and Fierce Electronics.

Sally Frykman, Chief Marketing Officer (CMO) at Velodyne Lidar, won the 2022 Woman of the Year award from Sensors Converge and Fierce Electronics. (Graphic: Velodyne Lidar)

Sally Frykman, Chief Marketing Officer (CMO) at Velodyne Lidar, won the 2022 Woman of the Year award from Sensors Converge and Fierce Electronics. (Graphic: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que Sally Frykman, sua diretora de marketing (Chief Marketing Officer, CMO), ganhou o prêmio Mulher do Ano 2022 promovido pela Sensors Converge e pela Fierce Electronics. O Best of Sensors Awards reconhece os melhores e mais inovadores produtos, tecnologias, equipes e pessoas do mercado de sensores.

A conferência Sensors Converge, que está acontecendo na cidade californiana de San José, aborda tecnologias e aplicações de sensores e componentes eletrônicos que estão promovendo inovações no mercado. Os prêmios da conferência, selecionados por um painel de especialistas do setor, foram anunciados ontem em um evento que homenageia o que há de melhor em matéria de tecnologias, ecossistema, pessoas e empresas de sensores.

“Sally realmente merece este prêmio de Mulher do Ano”, disse o Dr. Ted Tewksbury, diretor executivo da Velodyne Lidar. “Ela é uma líder excepcional em nossa empresa e no mercado, desenvolvendo e conduzindo programas de marketing e comunicação de nível mundial. Sally é uma das principais defensoras da criação e expansão de oportunidades para mulheres em cargos executivos e de engenharia para influenciar como as soluções autônomas alteram a essência da infraestrutura e da sociedade global.”

Como diretor de marketing da Velodyne Lidar, Frykman supervisiona o desenvolvimento estratégico e a execução de programas globais de marketing e comunicação que promovem a visão e as metas inovadoras da empresa. Sua função multifacetada abrange uma grande variedade de responsabilidades, inclusive a promoção da marca Velodyne, desenvolvimento de liderança e robusta geração de oportunidades de vendas por meio de marketing digital altamente engajador.

Frykman criou a cúpula Disruptive Women Powering Our Autonomous Future Summit. O evento contou com executivas e engenheiras importantes, discutindo o futuro da tecnologia autônoma e o papel crítico das mulheres em tornar tudo isso possível. Frykman também criou a série de blogs Women at Velodyne, para fornecer às mulheres pensadoras líderes da empresa um fórum para compartilhar suas experiências e sabedoria.

“É uma honra incrível ser reconhecida pelos principais especialistas do mercado de sensores com o Prêmio Mulher do Ano”, disse Frykman. “Sou muito grata por ser considerada entre as mulheres líderes que estão ajudando a moldar como será o mundo das soluções autônomas, de forma que reflita e atenda à nossa sociedade como um todo.”

Para saber mais sobre a cúpula Disruptive Women Powering Our Autonomous Future Summit, confira a playlist de vídeos de suas sessões. Para ler a série de blogs Women at Velodyne, acesse o blog Velodyne Lidar.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, incluindo robótica, industrial, infraestrutura inteligente, veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.