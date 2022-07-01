USABC向Zenlabs Energy Inc.授予350萬美元的低成本/快速充電電池技術開發合約

密西根州紹斯菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國先進電池聯盟有限責任公司(The United States Advanced Battery Consortium LLC, USABC)今天宣布，公司向位於加州弗利蒙的Zenlabs Energy Inc.授予一份350萬美元的技術開發合約，以開發低成本/快速充電(LCFC)技術。

授予的合約包括50%的成本分攤，為今年初開始的為期24個月的專案提供資金。該專案將專注於電解質和活性材料的開發，用於在陽極和陰極的表面形成穩定的鈍化層，並解決適用於電動車應用的高能量、高功率及低成本矽主導的陽極電池的其它挑戰。這是Zenlabs與USABC簽署的第三份合約。

USABC是美國汽車研究委員會(USCAR)的子公司。USABC獲得美國能源部(DOE)一份合作協議的支持，其使命是開發電化學儲能技術，推動新一代電動車輛應用的商業化。為了支持其使命，USABC已經制定了中期和長期目標來指導其專案並衡量其進展。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.uscar.org/usabc。

USCAR執行董事Steve Zimmer表示：「我們與Zenlabs簽訂的低成本/快速充電合約歸屬於USABC廣泛的電池技術研發計畫的一部分。諸如此類的專案對於推動滿足近期和長期目標所需的技術至關重要，這將使更大規模的汽車電氣化成為可能。」

關於美國能源部

美國能源部的首要任務是推動美國的國家、經濟和能源安全。美國能源部的車輛技術辦公室與工業界、學術界和國家實驗室合作，開發先進的運輸技術，以提高能源效率，增強能源安全性，並為消費者和企業降低營運成本。電化學儲能已被確定為高燃料效率的先進輕型和重型車輛的關鍵支援性技術。

關於USCAR

USCAR是福特汽車公司(Ford Motor Company)、通用汽車(General Motors)和Stellantis的汽車技術合作公司。USCAR的目標是透過合作研發進一步鞏固美國汽車工業的技術基礎。如需瞭解更多資訊，請造訪www.uscar.org。

所有USCAR會員公司都已成為責任原物料採購倡議（RRMI，目前是責任礦產倡議(RMI)的一部分）支持宣言的簽署者。

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