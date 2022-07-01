USABC向Zenlabs Energy Inc.授予350万美元的低成本/快速充电电池技术开发合同

密歇根州绍斯菲尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国先进电池联盟有限责任公司(USABC)今天宣布，公司向位于加利福尼亚州弗里蒙特的Zenlabs Energy Inc.授予一份350万美元的技术开发合同，以开发低成本/快速充电(LCFC)技术。

授予的合同包括50%的成本分摊，为今年初开始的为期24个月的项目提供资金。该项目将专注于电解质和活性材料的开发，用于在阳极和阴极的表面形成稳定的钝化层，并解决面向电动车应用的高能量、高功率及低成本硅主导的阳极电池的其它挑战。这是Zenlabs与USABC签署的第三份合同。

USABC是美国汽车研究委员会(USCAR)的子公司。USABC获得美国能源部(DOE)一份合作协议的支持，其使命是开发电化学储能技术，推动新一代电动车辆应用的商业化。为了支持其使命，USABC已经制定了中期和长期目标来指导其项目并衡量其进展。如需了解更多信息，请访问http://www.uscar.org/usabc。

USCAR执行董事Steve Zimmer表示：“我们与Zenlabs签订的低成本/快速充电合同归属于USABC广泛的电池技术研发计划的一部分。诸如此类的项目对于推进满足近期和长期目标所需的技术至关重要，这将使更大规模的汽车电气化成为可能。”

关于美国能源部

美国能源部的首要任务是推进美国的国家、经济和能源安全。美国能源部的车辆技术办公室与工业界、学术界和国家实验室合作，开发先进的运输技术，以提高能源效率，增强能源安全性，并为消费者和企业降低运营成本。电化学储能已被确定为高燃料效率的先进轻型和重型车辆的关键支持性技术。

关于USCAR

USCAR是福特汽车公司、通用汽车和Stellantis的汽车技术合作公司。USCAR的目标是通过合作研发进一步巩固美国汽车工业的技术基础。如需了解更多信息，请访问www.uscar.org。

所有USCAR成员公司都已成为负责任原材料倡议（RRMI，目前是负责任矿物倡议(RMI)的一部分）支持宣言的签署者。

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