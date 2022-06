Théa s’associe à Tilak Healthcare pour promouvoir OdySight

CLERMONT-FERRAND, France--(BUSINESS WIRE)--Théa leader en ophtalmologie et Tilak Healthcare, société pionnière dans le développement de jeux vidéo mobiles avec modules médicaux pour le suivi de patients atteints de maladies chroniques ophtalmiques, s’associent pour promouvoir en France OdySight, la première solution de télésurveillance en ophtalmologie bénéficiant d’un remboursement de la CNAM via une expérimentation Article 51.

Les deux entreprises françaises ont conclu un accord de partenariat longue durée dans le but de promouvoir le jeu vidéo médical OdySight auprès des ophtalmologistes hexagonaux, pour le suivi de l’acuité visuelle des patients souffrant d’affection rétinienne.

Le succès des traitements pour la rétine (Anti-VEGF, anti-inflammatoire) repose en partie sur l’acuité visuelle initiale et le suivi régulier du traitement. Toute baisse d’acuité doit être immédiatement détectée et servir d’alerte pour accélérer la prise en charge et le rendez-vous chez l’ophtalmologiste.

OdySight est la première solution de télésurveillance en ophtalmologie remboursée en France, ce qui constitue une première en Europe. Validée par des études cliniques, elle permet aux ophtalmologistes de proposer à leurs patients de surveiller eux-mêmes régulièrement leur acuité visuelle. En cas de baisse anormale, le patient et son ophtalmologiste sont informés dans le but d’accélérer la prise en charge.

Atout supplémentaire d’OdySight : issus du monde du dispositif médical et du jeu vidéo, ses concepteurs ont développé une application mobile proposant une expérience ludique et pertinente pour le suivi chronique. L’originalité de la solution est de conjuguer rigueur médicale (test de vision standardisé) et aspect ludique (sous forme de puzzles/casse-tête à résoudre) pour assurer l’observance des patients sur le long terme, nécessaire pour les pathologies rétiniennes.

L’application est gratuite pour les patients. Pour les ophtalmologistes, cette surveillance à distance est considérée comme un acte médical et rémunéré comme tel.

Pour Sylvain Bouton, Directeur Général de Théa Pharma France : « Nous nous réjouissons de cet accord entre 2 entreprises françaises qui permet de valoriser l’innovation tricolore. Une pathologie oculaire chronique évolue souvent à bas bruit, et à un rythme rarement synchrone avec les rendez-vous programmés chez l’ophtalmologiste. Elle requiert une vigilance et un suivi thérapeutique soutenu et rigoureux. De ce point de vue, cette solution de surveillance qui relie en permanence le patient à son ophtalmologiste, constitue une avancée majeure. Elle donnera à chaque patient des chances supplémentaires de conserver son acuité visuelle le plus longtemps possible ».

Pour Edouard Gasser, directeur général co-fondateur de Tilak Healthcare : « Nous sommes ravis de poursuivre le déploiement d’OdySight en France avec Théa, fleuron de l’ophtalmologie impliqué dans l’accès aux innovations de rupture. Notre collaboration va permettre à la télésurveillance en ophtalmologie de s’installer durablement dans les pratiques des spécialistes français ».

Dans un premier temps, ce partenariat aura pour but de mettre en place à l’échelle nationale, l’expérimentation dont bénéficie OdySight et de recruter le nombre de patients attendus pour que les autorités puissent conclure à la pertinence de cette télésurveillance. Dans un second temps, en fonction des résultats de l’expérimentation, Théa assurera la promotion de l’application pour qu’un maximum de patients puissent en bénéficier.

Ce partenariat illustre l’alliance de deux visions identiques de deux sociétés françaises championnes dans leur domaine qui sont convaincues que le succès d’une prise en charge thérapeutique doit dépasser l’efficacité intrinsèque d’un médicament. Dans grand nombre d’indications, l’efficacité de la prise en charge et ses progrès sont indexés sur la tolérance (un axe majeur de recherche au sein des Laboratoires Théa, pionniers et leader des traitements oculaires sans conservateur), l’aide à l’observance ou une organisation des soins plus fluide, centrée sur les patients et leurs habitudes et économe en ressource.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « résoudre le problème de la non-observance thérapeutique serait aussi efficace que l’avènement de n’importe quel nouveau progrès biomédical1 ». C’est le sens de la solution OdySight et de l’alliance qui vient d’être scellée entre les deux fleurons français.

