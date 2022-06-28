萊卡公司宣佈新的股權擁有者。 當前管理團隊在首席執行官Julien Born的領導下，獲得股東的全力支持繼續開展業務經營。（照片：美國商業資訊）

萊卡公司宣佈新的股權擁有者。 當前管理團隊在首席執行官Julien Born的領導下，獲得股東的全力支持繼續開展業務經營。（照片：美國商業資訊）

特拉華州威爾明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--萊卡公司，為服裝和個人護理行業開發創新纖維和提供技術解決方案的全球領導者， 今天宣佈由Lindeman Asia、Lindeman Partners Asset Management、Tor Investment Management和中國光大控股組成的金融機構（“新股東”），取得了公司的全部控股權。

股權控制的變更發生於今年2月開始的接管程序結束之後，當時新股東對萊卡公司前母公司——如意紡織服裝國際集團有限公司發起了強制執行行動，原因是其2019年1月收購萊卡公司的相關貸款發生違約。

萊卡公司擁有包括LYCRA®（萊卡®），COOLMAX®和THERMOLITE®在內的世界知名品牌 、獨特的市場營銷服務以及遍佈全球價值鏈的廣泛合作夥伴網路，現在公司已經成為紡織行業最強大的全球特許經營企業之一。此外，萊卡公司還在其擁有的多樣化和廣泛創新能力以及逾800項專利的強大智慧財產權財產的助推下，與最領先的生產商、品牌和零售商建立起了長期的戰略關係。

隨著新的擁有權和管理機制的確立，萊卡公司將繼續專注於加速實現自身願景，包括促進循環經濟的可持續解決方案、發展和擴大更廣泛創新材料的戰略技術夥伴關係，以及正在進行的數字化轉型計劃。 這獲得了新股東的鼎力支援。 新股東在為亞洲和全球的公司提供融資和投資方面擁有輝煌業績，將與董事會密切合作，制定業務和營運計劃，提高長期價值創造。 新股東一致承諾進一步幫助萊卡公司加強財務實力，實現長期增長。

萊卡公司首席執行官Julien Born表示： “在續寫萊卡公司下一個傳奇篇章之際，能得到新股東和新任董事會的充分支援，我倍受鼓舞。 這種新的擁有權結構為我們提供了來自專業投資人士的必要支持，他們具有豐富的經驗並認同我們的長期願景。”

“我們全力支持萊卡公司世界級的管理團隊以及他們對公司的持續經營，”新股東發言人表示：“萊卡公司財務狀況良好，為長期增長奠定了堅實的基礎 。 我們期待與團隊合作，為萊卡公司未來的發展提供持續的支援。 ”

關於萊卡公司

萊卡公司為服飾和個人護理行業生產創新纖維，並提供領先技術方案。 萊卡公司總部位於美國特拉華州威爾明頓市，其創新產品、技術、可持續解決方案以及強大市場支持享譽世界。 萊卡公司擁有眾多領先消費者及行業品牌：包括LYCRA®（萊卡®）、LYCRA HyFit®（萊卡HyFit®）、LYCRA®（萊卡®）T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。萊卡公司業務可追溯至1958年，獨創氨綸纖維—氨綸紗線LYCRA®（萊卡®）纖維誕生。 如今，萊卡公司專注為客戶產品增值，通過開發獨特創新方案，滿足消費者對舒適和持久性能的要求。 瞭解更多資訊，敬請訪問 thelycracompany.com。

LYCRA®（萊卡®）、COOLMAX®和THERMOLITE®是萊卡公司擁有的商標。