莱卡公司宣布新的股权所有者。当前管理团队在首席执行官Julien Born的领导下，获得股东的全力支持，继续开展业务经营。（照片：美国商业资讯）

莱卡公司宣布新的股权所有者。当前管理团队在首席执行官Julien Born的领导下，获得股东的全力支持，继续开展业务经营。（照片：美国商业资讯）

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--莱卡公司，为服装和个人护理行业开发创新纤维和提供技术解决方案的全球领导者，今天宣布由Lindeman Asia、Lindeman Partners Asset Management、Tor Investment Management和中国光大控股组成的金融机构（ “新股东”），取得了公司的全部控股权。

股权控制的变更发生于今年2月开始的接管程序结束之后，当时新股东对莱卡公司前母公司——如意纺织服装国际集团有限公司发起了强制执行行动，原因是其2019年1月收购莱卡公司的相关贷款发生违约。

莱卡公司拥有包括LYCRA®（莱卡®）,COOLMAX®和THERMOLITE®在内的世界知名品牌、独特的市场营销服务以及遍布全球价值链的广泛合作伙伴网络，现已成为纺织行业最强大的全球特许经营企业之一。此外，莱卡公司还在其拥有的多样化和广泛创新能力以及逾800项专利的强大知识产权财产的助推下，与最领先的生产商、品牌和零售商建立起了长期的战略关系。

随着新的所有权和管理机制的确立，莱卡公司将继续专注于加速实现自身愿景，包括促进循环经济的可持续解决方案、发展和扩大更广泛创新材料的战略技术伙伴关系，以及正在进行的数字化转型计划。这获得了新股东的鼎力支持。新股东在为亚洲和全球的公司提供融资和投资方面拥有辉煌业绩，将与董事会密切合作，制定业务和运营计划，提高长期价值创造。新股东一致承诺进一步帮助莱卡公司加强财务实力，实现长期增长。

莱卡公司首席执行官Julien Born表示：“在续写莱卡公司下一个传奇篇章之际，能得到新股东和新任董事会的充分支持，我倍受鼓舞。这种新的所有权结构为我们提供了来自专业投资人士的必要支持，他们具有丰富的经验并认同我们的长期愿景。”

我们全力支持莱卡公司世界级的管理团队以及他们对公司的持续经营，”新股东发言人表示：“莱卡公司财务状况良好，为长期增长奠定了坚实的基础。我们期待与团队合作，为莱卡公司未来的发展提供持续的支持。“

关于莱卡公司

莱卡公司为服饰和个人护理行业生产创新纤维，并提供领先技术方案。莱卡公司总部位于美国特拉华州威尔明顿市，其创新产品、技术、可持续解决方案以及强大市场支持享誉世界。莱卡公司拥有众多领先消费者及行业品牌：包括LYCRA®(莱卡®)、LYCRA HyFit®（莱卡HyFit®）、LYCRA®(莱卡®)T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。莱卡公司业务可追溯至1958年，独创氨纶纤维—氨纶纱线LYCRA®（莱卡®）纤维诞生。如今，莱卡公司专注为客户产品增值，通过开发独特创新方案，满足消费者对舒适和持久性能的要求。了解更多信息，敬请访问thelycracompany.com。

LYCRA®（莱卡®）、COOLMAX®和THERMOLITE®是莱卡公司拥有的商标。