The LYCRA Company anuncia nova participação acionária

The LYCRA Company announces new equity ownership. Current management team led by CEO Julien Born continues to run business with full shareholder support. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras em fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje que um grupo de instituições financeiras, composto pela Lindeman Asia, Lindeman Partners Asset Management, Tor Investment Management, e China Everbright Limited (“Novos Acionistas”), adquiriram total controle acionário da empresa.

A mudança de controle acionário se dá após a conclusão do processo de liquidação judicial iniciado em fevereiro, quando os Novos Acionistas iniciaram uma ação de execução contra a Ruyi Textile and Fashion International Group Limited, antiga controladora da The LYCRA Company, por incumprimento de empréstimos associados à sua compra da The LYCRA Company em janeiro de 2019.

A The LYCRA Company se tornou uma das mais poderosas franquias globais da indústria têxtil com suas marcas de classe mundial, incluindo LYCRA®, COOLMAX®, e THERMOLITE®, serviços de marketing exclusivos e uma ampla rede de parceiros em toda a cadeia de valor global. Além disso, as diversas e amplas capacidades de inovação e o sólido patrimônio de propriedade intelectual de mais de 800 patentes da The LYCRA Company ajudaram a construir relações estratégicas duradouras com os principais produtores, marcas e varejistas.

Com sua nova participação proprietária e governança vigente, a The LYCRA Company continuará a se concentrar em acelerar a implementação de sua visão, incluindo soluções sustentáveis que promovem a circularidade, parcerias tecnológicas estratégicas para desenvolver e ampliar uma ampla variedade de materiais inovadores, e iniciativas de transformação digital em andamento. Isso é totalmente apoiado pelos Novos Acionistas que têm um histórico comprovado de financiamento e investimento em empresas em toda a Ásia e no mundo todo, e que trabalham com Conselhos de Administração em planos comerciais e operacionais para melhorar a criação de valor a longo prazo. Os Novos Acionistas estão comprometidos a ajudar ainda mais a The LYCRA Company a fortalecer sua posição financeira e viabilizar seu crescimento a longo prazo.

“Estou muito entusiasmado com o total apoio de nossos Novos Acionistas e do novo Conselho de Administração neste início do próximo capítulo na história da The LYCRA Company", disse Julien Born, diretor executivo da The LYCRA Company. "Esta nova estrutura de propriedade fornece o apoio necessário de profissionais de investimento experientes que partilham nossa visão de longo prazo”.

“Apoiamos totalmente a equipe administrativa de nível mundial da The LYCRA Company e sua contínua liderança da The LYCRA Company", declarou um porta-voz dos Novos Acionistas. "A The LYCRA Company está em uma forte posição financeira, tem uma base sólida para o crescimento a longo prazo, e esperamos trabalhar com a equipe para dar suporte contínuo ao crescimento futuro da The LYCRA Company”.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções em fibra e tecnologia para as indústrias de vestuário e higiene pessoal. Com sede em Wilmington (EUA), a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, experiência técnica, soluções sustentáveis e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui grandes marcas comerciais e de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, e TACTEL®. O legado da The LYCRA Company remonta a 1958, com a invenção do fio elastano original – a fibra LYCRA®. Atualmente, a The LYCRA Company tem como foco agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atender às necessidades do consumidor em conforto e desempenho duradouro. Para mais informações, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA®, COOLMAX® e THERMOLITE® são marcas comerciais da The LYCRA Company.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.