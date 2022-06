Andersen Global går ind i New Zealand og tilføjer to samarbejdende virksomheder

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global etablerer skattemæssige og juridiske kompetencer i New Zealand gennem samarbejdsaftaler med to virksomheder beliggende i Auckland – advokatfirmaet Turner Hopkins og skatte- og rådgivningsfirmaet Bellingham Wallace. Virksomhederne opretholder solide forbindelser i regionen og vil spille en central rolle i at drive forretning og levere integrerede, globale løsninger for at skabe langsigtet værdi for kunderne.

Turner Hopkins blev grundlagt i 1923 og har i næsten 100 år leveret fuldservice-kompetencer inden for ejendomsret, selskabs- og erhvervsret, procesførelse, finans, ansættelsesret, familieret, private kunder, ejendoms- og immigrationsret. Turner Hopkins’ tværfaglige team af fagfolk har stor erfaring med at arbejde på tværs af en række brancher og tage sig af kundernes behov med omfattende, skræddersyede løsninger.

”Vi er stolte over vores kundefokuserede tilgang og vores forpligtelse til at sikre, at vi fastholder den højeste kaliber af advokater og fagfolk, hvilket har gjort det muligt for os at opretholde en konkurrencefordel i Auckland-regionen i næsten et århundrede,” siger ledende partner Michael Robinson. ”Samarbejdet med Andersen Global gør os i stand til fortsat at arbejde problemfrit med kunder og levere kvalitetsløsninger til kunder med stigende globale behov”.

Bellingham Wallace blev etableret i 2012 og grundlagt af to ledende partnere Matt Bellingham og Aaron Wallace, for at arbejde tæt sammen med kunder lige fra små til store privatejede virksomheder. Virksomheden tilbyder en række fuldservice-kompetencer inden for rådgivning, ledelse, skat, strategi, due diligence og værdiansættelse for at drive vækst og styre risici for kundernes virksomheder.

”Vores virksomhed har oplevet enestående vækst i løbet af de seneste par år, alt imens vi fortsætter med at prioritere alle vores kunders behov og udvide vores eksisterende kapaciteter på markedet,” siger medgrundlægger og ledende medpartner Matt Bellingham. ”Samarbejdet med Andersen Global viser vores forpligtelse til ekspertise og styrker vores kundefokuserede tilgang, da de yderligere globale ressourcer vil styrke vores evne til at imødekomme kundernes skiftende behov,” tilføjer Aaron Wallace.

Andersen Globals bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz siger: ”Turner Hopkins og Bellingham Wallace vil være store aktiver i vores bestræbelse på at imødekomme vores voksende behov i regionen. Disse virksomheder deler vores organisations engagement i ledelse og udviser de højeste professionelle standarder, og vi forudser et synergistisk samarbejde mellem vores fagfolk. Det er vigtigt for os at samarbejde med disse virksomheder, mens vi fortsat giver klassens bedste løsninger til vores kunder over hele kloden og styrker vores tilstedeværelse i Asien og Stillehavsområdet.”

