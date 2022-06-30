全球專家和從業者攜手解決海洋管理中的系統性挑戰，以改善海洋健康

葡萄牙里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--海洋保護區(MPA)是減少生物多樣性威脅、保護海洋和沿海棲息地、建構氣候解決方案以及透過永續利用來滿足人類需求的關鍵工具。《生物多樣性公約》的全球生物多樣性架構可能會納入宏偉的目標，即到2030年將海洋保護區的覆蓋範圍擴大到30%。然而，面對日益加劇的地方性和全球性威脅，只有不到3%的海洋保護區正在達成其目標。

為了應付這一挑戰，由專家組成的團隊將於2022年6月在葡萄牙里斯本舉行的聯合國海洋大會上召開主題為「品質至關重要：加強海洋保護區的治理、有效管理和韌性，以創造多重共同效益」的周邊活動。與會的演講人來自私人部門、地方海洋科學機構、非營利組織代表、政府和政府間組織。演講人將分享他們如何引領海洋管理領域的科技創新和最佳實務，並將重點介紹有價值的工具，加強合作、知識共享和經驗教訓的汲取。大自然保護協會全球礁保護負責人Lizzie McLeod博士表示：「包含私人部門、政府、非政府組織、研究人員和地方社區的強有力夥伴關係對於改善海洋健康至關重要。利用全球的經驗教訓和最佳實務來改善海洋管理是保護工作的重點，其中包括與主要合作夥伴共同創造解決方案。」

在此次周邊活動的基礎上，聯合國環境規劃署、大自然保護協會和其它保護組織在玫琳凱公司的支持下，正在為海洋管理者開發一套決策支援工具，幫助改善海洋管理，支持海洋保護區的永續融資，並在全球最佳實務的基礎上指導海洋生態環境的復原。經由利用科學創新、新科技以及全球最佳實務，海洋管理者更有能力應付世界各地海洋生態系統面臨的主要威脅。聯合國環境規劃署專案官員Ole Vestergard表示：「海洋保護區對於海洋的健康和永續發展至關重要。但如果沒有一系列支持，它們並不一定能發揮效用。為了加強保護海洋，我們需要為海洋利害關係者提供能夠改進海洋保護區設計和管理、知識共享和合作的決策支援工具。」

玫琳凱營運長Deborah Gibbins表示：「玫琳凱很高興與聯合國環境規劃署和其它來自世界各地的專家合作，共同為大自然保護協會提供支援，為保護海洋這一世界最珍貴的資產貢獻力量。這些組織站在為保護水生態而奮戰的最前線。我們希望，在玫琳凱的支持下，他們能夠擁有所需的工具和資源，為我們的子孫後代留下健康的海洋。」

隨著各國政府改進其保育目標，現在是強調有助於各國達成全球生物多樣性和永續發展目標的新創新和科技的時刻。我們需要新的決策工具和基礎科學來提升海洋規劃者和管理者的能力，以便他們在面對氣候變遷和其它威脅時能加強管理海洋生態環境。

關於大自然保護協會

大自然保護協會是全球性保護組織，致力於保護所有生命賴以生存的土地和水域。在科學的指導下，我們創建了創新且務實的解決方案，以因應世界上最嚴峻的挑戰，使自然和人類能夠共同繁榮。我們正在對抗氣候變遷，以前所未有的規模保護土地、水域和海洋，以永續的方式提供糧食和水，並幫助城市變得更具永續性。我們在79個國家和地區展開工作，採用合作方式，讓當地社區、政府、私人部門和其他合作夥伴都能參與。如需欲解更多資訊，請造訪www.nature.org或在Twitter上關注@nature_press。

關於聯合國環境規劃署(UNEP)

聯合國環境規劃署(UNEP)是全球首屈一指的環境機構，致力於激勵、告知和促進各國及其人民在不損害子孫後代生活品質的前提下改善生活品質，為關愛環境提供領導力並鼓勵夥伴關係。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新為女性賦能，使她們能夠經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。