全球专家和从业者携手应对海洋管理中的系统性挑战，从而改善海洋健康

葡萄牙里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--海洋保护区(MPA)是减少生物多样性威胁、保护海洋和沿海栖息地、构建气候解决方案以及通过可持续利用满足人类需求的关键工具。《生物多样性公约》的全球生物多样性框架可能会新增一个宏伟目标，即到2030年将海洋保护区的覆盖范围扩大到30%。然而，面对日益加剧的地方和全球威胁，只有不到3%的海洋保护区正在实现其目标。

为应对这一挑战，一个专家团队将于2022年6月在葡萄牙里斯本举行的联合国海洋大会上召开题为“ 质量至关重要：加强海洋保护区的治理、有效管理和复原力，实现多重共同效益”的边会活动。与会发言人来自私营部门、地方海洋科学机构、非营利组织代表、政府和政府间组织。发言者将分享他们如何引领海洋管理领域的技术创新和最佳实践，并将重点介绍有价值的工具，加强合作、知识共享和经验教训的吸取。大自然保护协会全球礁保护负责人Lizzie McLeod博士表示：“ 覆盖私营部门、政府、非政府组织、研究人员和地方社区的强有力伙伴关系对于改善海洋健康至关重要。利用全球范围内的经验教训和最佳实践来改善海洋管理是保护工作的重点，其中包括与主要合作伙伴共同创造解决方案。”

在此次边会的基础上，联合国环境规划署、大自然保护协会和其它保护组织在玫琳凯公司的支持下，正在为海洋管理者开发一套决策支持工具，帮助改善海洋管理，支持海洋保护区的可持续融资，并在全球最佳实践的基础上指导海洋生境的恢复。通过利用科学创新、新技术以及全球最佳实践，海洋管理者能够更好地应对世界各地海洋生态系统面临的主要威胁。联合国环境规划署项目官员Ole Vestergard表示：“ 海洋保护区对于海洋的健康和可持续发展至关重要。但如果没有一系列支持，它们并不总能发挥效用。为了更好地保护海洋，我们需要向海洋利益相关者提供能够改进海洋保护区设计和管理、知识共享和协作的决策支持工具。”

玫琳凯首席运营官Deborah Gibbins表示：“ 玫琳凯很高兴与联合国环境规划署和其它来自世界各地的专家合作，共同为大自然保护协会提供支持，为保护海洋这一世界最珍贵的资产出力。这些组织站在保护水生态的斗争前线。我们希望，在玫琳凯的支持下，他们能够拥有所需的工具和资源，为我们的子孙后代留下健康的海洋。”

随着各国政府完善其保护目标，现在是时候强调有助于各国实现全球生物多样性和可持续发展目标的新创新和技术了。我们需要新的决策工具和基础科学来提高海洋规划者和管理者的能力，以便他们在面对气候变化和其它威胁时更好地管理海洋生境。

关于大自然保护协会

大自然保护协会是一个全球保护组织，致力于保护所有生命赖以生存的土地和水域。在科学的指导下，我们创建了创新且务实的解决方案，以应对世界上最严峻的挑战，使自然和人类能够共同繁荣。我们正应对气候变化，以前所未有的规模保护土地、水域和海洋，以可持续的方式提供粮食和水，并帮助城市变得更加可持续。我们在79个国家和地区开展工作，采用合作方式，让当地社区、政府、私营部门和其他合作伙伴参与进来。如需了解更多信息，请访问www.nature.org或在Twitter上关注@nature_press。

关于联合国环境规划署(UNEP)

联合国环境规划署(UNEP)是全球领先的环境机构，致力于激励、推动和促进各国及其人民在不损害子孙后代生活质量的前提下提高自身的生活质量，为建立关爱环境的伙伴关系提供指导和鼓励。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

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