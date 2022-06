Les experts et praticiens mondiaux se rassemblent pour améliorer la santé des océans en s’attaquant aux défis systémiques de la gestion du milieu marin

Dr. Lizzie McLeod, Global Reefs Lead for The Nature Conservancy (Photo: Mary Kay Inc.)

LISBONNE, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Les zones marines protégées (ZMP) constituent des outils essentiels pour réduire les menaces qui pèsent sur le biodiversité, sauvegarder les habitats marins et côtiers, créer des solutions climatiques, et répondre aux besoins humains via une utilisation durable. Le cadre de biodiversité mondial de la Convention sur la biodiversité pourrait inclure un ambitieux objectif d’augmentation de la couverture des ZMP jusqu’à 30 % d’ici 2030. Moins de 3 % des zones marines protégées atteignent cependant leurs objectifs face aux menaces locales et mondiales qui s’accélèrent.

Pour surmonter ce défi, une équipe d’experts se réunit dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les océans, au mois de juin 2022 à Lisbonne, au Portugal, lors d’un événement en marge intitulé « La qualité compte : Optimiser la gouvernance, la gestion efficiente et la résilience des zones marines protégées pour en tirer des avantages conjoints. » Cet événement inclut des intervenants issus du secteur privé, d’agences locales de sciences marines, ainsi que des représentants d’organisations à but non lucratif, de gouvernements, et d’organisations intergouvernementales. Les intervenants évoqueront la manière dont ils promeuvent l’innovation et les meilleures pratiques en matière de gestion du milieu marin, et mettront en avant des outils utiles, renforceront la collaboration, le partage des connaissances, et l'application des enseignements tirés. Dr Lizzie McLeod, responsable mondiale des récifs pour The Nature Conservancy, a déclaré : « De solides partenariats, incluant secteur privé, gouvernements, ONG, chercheurs, et communautés locales, sont essentiels pour améliorer la santé des océans. L'exploitation des enseignements tirés et des meilleures pratiques au niveau mondial pour améliorer la gestion des océans constitue une priorité en matière de préservation de l’environnement, notamment à travers la cocréation de solutions avec les partenaires clés. »

Pour capitaliser sur cet événement, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, The Nature Conservancy, ainsi que d'autres partenaires en matière de préservation de l’environnement, avec le soutien de Mary Kay Inc., développent un ensemble d’outils décisionnels permettant aux gestionnaires du milieu marin d’améliorer la gestion marine, de soutenir le financement durable des zones marines protégées, et de guider la restauration des habitats marins en se fondant sur les meilleures pratiques issues du monde entier. En tirant parti de l’innovation scientifique et des nouvelles technologies et meilleures pratiques mondiales, les gestionnaires du milieu marin sont mieux placés pour lutter contre les menaces majeures qui pèsent sur les écosystèmes marins à travers le monde. « Les ZMP sont essentielles pour la santé des océans et le développement durable. Mis elles ne sont pas toujours efficaces sans divers types de soutien. Les outils décisionnels qui permettent d'améliorer la conception et la gestion des ZMP, le partage des connaissances et de collaboration, sont nécessaires pour conférer aux acteurs du milieu marin le soutien dont ils ont besoin pour mieux protéger les océans », a déclaré Ole Vestergard, directeur de programme au sein du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

« Mary Kay soutient avec grand plaisir TNC, en collaboration avec le PNUE et plusieurs autres experts issus du monde entier, dans un effort de protection des atouts les plus précieux de notre planète : les océans », a déclaré Deborah Gibbins, directrice de l’exploitation chez Mary Kay. « Ces organisations luttent en première ligne pour préserver nos océans, et nous espérons qu’avec le soutien de Mary Kay, elles disposeront des outils et des ressources nécessaires pour garantir la santé de nos océans pour les générations à venir.

Alors que les gouvernements affinent leurs cibles de conservation, le moment est opportun pour souligner les nouvelles innovations et technologies permettant aux pays d’atteindre les objectifs mondiaux en matière de biodiversité et de développement durable. De nouveaux outils décisionnels et la science fondamentale sont nécessaires pour renforcer la capacité des planificateurs et gestionnaires du milieu marin à mieux gérer les habitats marins face au changement climatique et aux autres menaces.

