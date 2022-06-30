Andersen Global與兩家事務所達成合作協定，進軍紐西蘭市場

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與位於奧克蘭的兩家事務所簽署合作協定，從而在紐西蘭建立稅務與法律業務能力。兩家事務所分別為Turner Hopkins法律事務所和Bellingham Wallace稅務顧問事務所。這兩家事務所在該地區維持深厚的關係網絡，將在Andersen Global的業務發展和提供整合式全球解決方案方面扮演重要角色，有助於為客戶創造長期價值。

Turner Hopkins成立於1923年，擁有近百年歷史，一直致力於提供涵蓋房地產、企業和商法、訴訟、金融、就業法、家族、私人客戶、財產和移民等領域的全方位服務。Turner Hopkins的團隊由跨領域專業人士組成，具有豐富的經驗，涉足各行各業，可提供全面的客製化解決方案以因應客戶的需求。

執行合夥人Michael Robinson表示：「我們對自身專注於客戶的做法，以及確保留住高素質律師和專業人士的承諾感到自豪。這些措施讓我們在奧克蘭地區保持了近一個世紀的領先地位。隨著客戶的需求日益國際化，與Andersen Global的合作讓我們能夠繼續與客戶無縫合作，並為客戶提供優質解決方案。」

Bellingham Wallace由共同執行合夥人Matt Bellingham與Aaron Wallace於2012年創立，一直與小型企業以及大型私人企業等客戶保持密切的合作關係。該事務所提供一系列全方位服務，包括諮詢、治理、稅務、策略、盡職調查和評價，以協助客戶推動業務成長並管理風險。

共同創辦人兼共同執行合夥人Matt Bellingham表示：「本事務所在過去數年中經歷了飛速成長，我們將繼續以客戶的各項需求為工作重點，並擴大我們在市場上的現有能力。」Aaron Wallace補充說：「與Andersen Global合作展現了我們對卓越的承諾，並可強化本事務所專注於客戶的做法，新增的國際資源將增進我們的能力，以便迎合不斷演變的客戶需求。」

Andersen Global董事長兼Adnersen執行長Mark Vorsatz表示：「Turner Hopkins和Bellingham Wallace將成為我們的寶貴資產，滿足我們在該地區不斷成長的需求。兩家事務所與我們一樣非常注重管理，並展現出極高的專業水準，這預示著雙方的專業人士之間將形成具有綜效的工作關係。隨著我們繼續為全球客戶提供一流的解決方案，並繼續鞏固亞太地區的業務，與這些事務所的合作至關重要。」

Andersen Global是一家國際組織，其在法律上各自獨立的成員公司由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾11,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾360個據點發展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。