Andersen Global与两家事务所达成合作协议，借此进军新西兰市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与位于奥克兰的两家事务所签署合作协议，从而将税务与法律业务拓展至新西兰。两家事务所分别为Turner Hopkins律师事务所和Bellingham Wallace税务与咨询事务所。这两家事务所在该地区有着广泛的关系网，将在Andersen Global的业务发展和一体化全球解决方案交付方面发挥重要作用，有助于为客户创造长期价值。

Turner Hopkins成立于1923年，拥有近百年历史，一直致力于提供涵盖房地产、企业和商法、诉讼、金融、雇佣法、家族、私人客户、财产和移民等领域的全方位服务。Turner Hopkins的团队由跨学科专业人士组成，有着丰富的经验，涉猎行业十分广泛，可通过全面的定制化解决方案来满足客户的需求。

执行合伙人Michael Robinson表示：“我们对自身专注于客户的做法，以及确保留住高素质律师和专业人士的承诺感到自豪。这些举措让我们在奥克兰地区保持了近一个世纪的领先地位。随着客户的需求日益国际化，与Andersen Global的合作让我们能够继续与客户无缝合作，并为客户交付高品质解决方案。”

Bellingham Wallace由联合执行合伙人Matt Bellingham与Aaron Wallace创立于2012年，一直与小企业以及大型私营企业等客户保持着紧密的合作关系。该事务所提供一系列全方位服务，包括咨询、治理、税务、策略、尽职调查和估值，以帮助客户推动业务增长并管理风险。

联合创始人兼联合执行合伙人Matt Bellingham表示：“本事务所在过去数年中经历了飞速增长，我们将继续以客户的各项需求为工作重点，并拓展我们在市场上的现有能力。”Aaron Wallace补充说：“与Andersen Global合作展现了我们对卓越的承诺，并加强了本事务所专注于客户的做法，新增的国际资源将完善我们的能力，以便更好地满足不断变化的客户需求。”

Andersen Global董事长兼Adnersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Turner Hopkins和Bellingham Wallace将成为我们的宝贵资产，满足我们在该地区不断增长的需求。两家事务所与我们一样非常注重管理，并展现出极高的专业水准，这预示着双方的专业人士之间将形成具有协同效应的工作关系。随着我们继续为全球客户提供一流的解决方案，并继续巩固亚太区的业务，与这些事务所的合作至关重要。”

Andersen Global是一家国际组织，其在法律上各自独立的成员公司由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球拥有逾11,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾360个据点开展业务。

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