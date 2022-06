Andersen Global ingressa na Nova Zelândia com o acréscimo de duas firmas colaboradoras

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global estabelece recursos fiscais e jurídicos na Nova Zelândia por meio de acordos de colaboração com duas firmas sediadas em Auckland – o escritório de advocacia Turner Hopkins e o escritório de consultoria e impostos Bellingham Wallace. As empresas mantêm conexões profundas na região e desempenharão um papel fundamental na condução dos negócios e no fornecimento de soluções globais integradas para criar valor de longo prazo para os clientes.

O Turner Hopkins foi fundado em 1923 e há quase 100 anos vem fornecendo recursos de serviço completo em direito imobiliário, societário e comercial, contencioso, finanças, direito trabalhista, família, cliente privado, imobiliário e imigração. A equipe interdisciplinar de profissionais do Turner Hopkins tem vasta experiência trabalhando em diferentes setores e atendendo às necessidades dos clientes com soluções abrangentes e personalizadas.

“Estamos orgulhosos de nossa abordagem focada no cliente e de nosso compromisso em garantir que mantemos o mais alto calibre de advogados e profissionais, o que nos permitiu manter uma vantagem competitiva na região de Auckland por quase um século”, disse o sócio-gerente Michael Robinson. “A colaboração com a Andersen Global nos permite continuar a trabalhar de forma integrada com os clientes e fornecer soluções de qualidade para clientes cujas necessidades são cada vez mais globais por natureza.”

Fundada em 2012, o Bellingham Wallace foi fundado pelos cossócios-gerentes Matt Bellingham e Aaron Wallace para trabalhar em estreita colaboração com clientes que variam de pequenas a grandes empresas privadas. A empresa oferece uma gama de recursos de serviço completo em consultoria, governança, impostos, estratégia, due diligence e avaliação para impulsionar o crescimento e gerenciar riscos para os negócios dos clientes.

“Nossa empresa experimentou um crescimento excepcional nos últimos anos à medida que continuamos a priorizar todas as necessidades de nossos clientes e expandimos nossas capacidades existentes no mercado”, disse o cofundador e sócio cogerente Matt Bellingham. “A colaboração com a Andersen Global demonstra nosso compromisso com a excelência e reforça nossa abordagem focada no cliente, pois os recursos globais adicionais reforçarão nossas capacidades para atender às necessidades em evolução dos clientes”, acrescentou Aaron Wallace.

O presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz, disse: “Turner Hopkins e Bellingham Wallace serão grandes ativos para satisfazer nossas crescentes necessidades na região. Essas empresas compartilham o compromisso de nossa organização com a administração e demonstram os mais altos padrões profissionais, prevendo uma relação de trabalho sinérgica entre nossos profissionais. Colaborar com essas empresas é fundamental, pois continuamos a trazer as melhores soluções da categoria para nossos clientes em todo o mundo e fortalecemos nossa presença na região da Ásia-Pacífico.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 11 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 360 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

