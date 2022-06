Andersen Global wordt actief in Nieuw-Zeeland met de toevoeging van twee samenwerkende firma's

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global vestigt fiscale en juridische capaciteiten in Nieuw-Zeeland door middel van samenwerkingsovereenkomsten met twee in Auckland gevestigde bedrijven: advocatenkantoor Turner Hopkins en belasting- en adviesbureau Bellingham Wallace. De firma's onderhouden diepe banden in de regio en zullen een cruciale rol spelen bij het stimuleren van zaken en het leveren van geïntegreerde, wereldwijde oplossingen om op lange termijn waarde voor klanten te creëren.

Turner Hopkins werd opgericht in 1923 en biedt al bijna 100 jaar full-service mogelijkheden op het gebied van onroerend goed, ondernemings- en handelsrecht, procesvoering, financiën, arbeidsrecht, familierecht, particuliere cliënten, erfrecht en immigratie. Het interdisciplinaire team van professionals van Turner Hopkins heeft uitgebreide ervaring in het werken in een reeks sectoren en het voorzien in de behoeften van klanten met uitgebreide, op maat gemaakte oplossingen.

“We zijn trots op onze klantgerichte aanpak en onze toewijding om ervoor te zorgen dat we advocaten en professionals van het hoogste niveau behouden, waardoor we bijna een eeuw een concurrentievoordeel hebben kunnen behouden in de regio van Auckland”, aldus Managing Partner Michael Robinson. “Samenwerking met Andersen Global stelt ons in staat om naadloos samen te werken met klanten en om kwaliteitsoplossingen te leveren voor klanten wiens behoeften steeds mondialer worden.”

Bellingham Wallace, opgericht in 2012, werd opgericht door Co-Managing Partners, Matt Bellingham en Aaron Wallace, om nauw samen te werken met klanten variërend van kleine tot grote particuliere ondernemingen. Het bedrijf biedt een scala aan full-service capaciteiten op het gebied van advies, governance, belastingen, strategie, due diligence en waardering om groei te stimuleren en risico's voor de bedrijven van klanten te beheersen.

“Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren een uitzonderlijke groei doorgemaakt, omdat we prioriteit blijven geven aan alle behoeften van onze klanten en onze bestaande mogelijkheden in de markt blijven uitbreiden”, aldus mede-oprichter en mede-managing partner Matt Bellingham. “Samenwerking met Andersen Global toont onze toewijding aan uitmuntendheid en versterkt onze klantgerichte benadering, aangezien de extra wereldwijde middelen onze capaciteiten zullen versterken om te voldoen aan de veranderende behoeften van klanten”, voegde Aaron Wallace eraan toe.

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz zei: “Turner Hopkins en Bellingham Wallace zullen een enorme toegevoegde waarde zijn om aan onze groeiende behoeften in de regio te voldoen. Deze bedrijven delen de toewijding van onze organisatie aan rentmeesterschap en demonstreren de hoogste professionele normen, wat een synergetische werkrelatie tussen onze professionals voorspelt. Samenwerken met deze bedrijven is van cruciaal belang omdat we onze klanten over de hele wereld de beste oplossingen blijven bieden en onze aanwezigheid in de regio Azië-Pacific blijven versterken.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 11.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 360 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

