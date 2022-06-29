Velodyne Lidar與Boston Dynamics簽署多年期協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布與全球移動機器人領域的領導者Boston Dynamics就雷射雷達感測器產品簽訂了一份多年期協議。Boston Dynamics選用Velodyne的感測器為其靈活行動機器人提供感知和導航能力。這些機器人能夠應對要求極為嚴苛的機器人技術挑戰。

Velodyne的雷射雷達感測器解決方案支援行動機器人在沒有人類干預的情況下自主、安全地運作。這些感測器能夠為定位、測繪、物體分類和物體追蹤應用提供即時3D感知資料。Velodyne的高能效感測器支援自主行動機器人在各種惡劣的室內外環境中工作，包括不同的溫度、光照和降水條件。

Boston Dynamics供應鏈總監Eric Landry表示：「Boston Dynamics與Velodyne Lidar簽署了供應協議。我們很高興能透過持續合作來增強和擴充行動機器人的性能。」

Velodyne Lidar全球銷售資深副總裁Laura Wrisley表示：「Boston Dynamics的機器人具有先進的行動性、靈活性和智慧性，能夠在不熟悉和不可預測的環境中實現自主運作。這些機器人搭載了Velodyne的雷射雷達感測器，可實現複雜環境中的自主導航。從製造廠和建築工地，到配送中心和倉庫，機器人可以在多種環境中安全地避開障礙物，找出最佳化路線並執行重要任務。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括機器人、工業、智慧基礎建設、自動駕駛汽車和先進駕駛輔助系統(ADAS)等。憑藉持續的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等字詞，以及這些字詞的變體或類似表達形式（或此類字詞或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商業化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)提交文件中的「管理階層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及「風險因素」小節，包括但不僅限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發布日期之前所取得的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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