Velodyne Lidar与Boston Dynamics签署多年期协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布与全球移动机器人领域的领导者Boston Dynamics就激光雷达传感器产品签订了一份多年期协议。Boston Dynamics选用Velodyne的传感器为其灵活移动机器人提供感知和导航能力。这些机器人能够应对要求极为严苛的机器人技术挑战。

Velodyne的激光雷达传感器解决方案支持移动机器人在没有人类干预的情况下自主、安全地运行。这些传感器能够为定位、测绘、物体分类和物体跟踪应用提供实时三维感知数据。Velodyne的高能效传感器支持自主移动机器人在各种恶劣的室内外环境中工作，包括不同的温度、光照和降水条件。

Boston Dynamics供应链总监Eric Landry表示：“Boston Dynamics与Velodyne Lidar签署了供应协议。我们很高兴能通过持续合作来增强和扩展移动机器人的性能。”

Velodyne Lidar全球销售高级副总裁Laura Wrisley表示：“Boston Dynamics的机器人具有先进的移动性、灵活性和智能性，能够在不熟悉和不可预测的环境中实现自主运行。这些机器人搭载了Velodyne的激光雷达传感器，可实现复杂环境中的自主导航。从制造厂和建筑工地，到配送中心和仓库，机器人可以在多种环境中安全地避开障碍物，找出优化路线并执行重要任务。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括机器人、工业、智能基础设施、自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统(ADAS)等。依托持续的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。