Velodyne Lidar assina contrato plurianual com a Boston Dynamics

Boston Dynamics selected Velodyne Lidar’s sensors to provide perception and navigation capabilities for its highly mobile robots, which are capable of tackling the toughest robotics challenges. Pictured here: Boston Dynamics’ Spot mobile robot equipped with a Velodyne lidar sensor. (Photo: Boston Dynamics)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um contrato plurianual para seus sensores lidar com a Boston Dynamics, líder global em robótica móvel. A Boston Dynamics selecionou os sensores da Velodyne para fornecer recursos de percepção e navegação para seus robôs altamente móveis, capazes de enfrentar os mais difíceis desafios de robótica.

As soluções de sensores lidar da Velodyne permitem que robôs móveis operem de forma autônoma e segura, sem intervenção humana. Eles fornecem dados de percepção 3D em tempo real para localização, mapeamento, classificação de objetos e rastreamento de objetos. Os sensores com eficiência energética da Velodyne suportam robôs móveis autônomos em uma ampla variedade de condições ambientais internas e externas desafiadoras, incluindo temperatura, iluminação e precipitação variáveis.

“A Boston Dynamics assinou um contrato de fornecimento com a Velodyne Lidar e estamos entusiasmados em continuar trabalhando juntos para aprimorar e ampliar as capacidades dos robôs móveis”, disse Eric Landry, diretor da cadeia de suprimentos da Boston Dynamics.

“Os robôs Boston Dynamics fornecem mobilidade avançada, destreza e inteligência que permitem a automação em ambientes desconhecidos e imprevisíveis”, disse Laura Wrisley, vice-presidente sênior de vendas mundiais da Velodyne Lidar. “Equipados com os sensores lidar da Velodyne, seus robôs podem navegar de forma autônoma em ambientes complexos. Eles podem evitar obstáculos com segurança e encontrar a rota mais rápida para realizar tarefas vitais desde ambientes de fábricas e canteiros de obras até centros de distribuição e armazéns.”

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, incluindo robótica, industrial, infraestrutura inteligente, veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Essas declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro”, “proposta” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, incertezas, pressuposições e outros fatores importantes, muitos deles fora do controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos divirjam substancialmente dos que constam das declarações prospectivas. São fatores importantes que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas à regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de COVID-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de administrar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados à tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígios atuais da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções “Discussão e análise pela administração da condição financeira e resultados das operações” e “Fatores de risco” nos arquivos depositados pela Velodyne na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo, entre outros, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa baseiam-se nas informações disponíveis para a Velodyne na data deste documento, e a Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, em consequência de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra causa, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.