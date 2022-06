La Banque Scotia s’associe à l’École nationale de théâtre (ÉNT) du Canada pour soutenir le théâtre dans l’enseignement et la prochaine génération de talents à l’échelle nationale

MONTRÉAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--L’ÉNT a annoncé aujourd’hui un partenariat avec la Banque Scotia, qui débutera l’année prochaine. Cet engagement financier de trois ans soutiendra les programmes de théâtre des écoles secondaires partout au Canada en renforçant le programme historique DramaFest, offrant ainsi à un plus grand nombre d’élèves et d’enseignants de différentes communautés un moyen de créer des liens grâce aux arts, de raconter leurs histoires et d’exploiter le pouvoir du théâtre dans l’éducation.

Pour la première fois depuis 2019, la prochaine saison sera l’occasion pour le festival des arts de la scène pour la jeunesse de se dérouler en personne en présence de spectateurs, après s’être adapté aux mesures de la pandémie. Grâce à ce partenariat, l’ÉNT espère étendre son programme DramaFest à l’échelle régionale et nationale, ce qui se traduira par un total de 300 écoles participantes dans tout le pays, près de 400 productions totales et 100 nuits de spectacles uniques et percutants.

Depuis 1946, DramaFest est une célébration du théâtre qui permet aux jeunes d’apprendre à diriger, à faire preuve d’empathie, à écouter, à trouver une communauté et à mettre en valeur leur créativité dans un environnement sûr et stimulant. Après d’humbles débuts en Ontario, DramaFest a pris beaucoup d’ampleur au fil des ans et réunit maintenant des élèves de tout le Canada – y compris de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de l’Atlantique – pour célébrer et enseigner les arts de la scène. L’incidence du programme a été considérable. Au cours de la saison 2018-2019 (pré-pandémie), 7 500 élèves de centaines d’écoles ont participé au programme, ce qui a donné lieu à un large éventail de spectacles dynamiques et riches en réflexion. Depuis sa création, le festival a également joué un rôle dans le lancement de la carrière de nombreux artistes et leaders notables dans ce domaine.

DramaFest est conçu pour stimuler le travail d’équipe et la résolution de problèmes. Il encourage les jeunes à s’exprimer et à discuter de la complexité du monde qui les entoure. Les élèves célèbrent les idées des uns et des autres et, même s’ils ne poursuivent pas une carrière dans les arts de la scène, chacun repart avec un bagage et des amitiés durables.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui et le niveau d’engagement des jeunes, un programme comme DramaFest dans les écoles du Canada est indispensable à l’éducation et à la croissance. Il permet aux élèves d’apporter leurs expériences et leurs réflexions personnelles en classe – souvent en abordant des questions importantes et complexes – et d’aller plus loin grâce aux activités artistiques », a déclaré Maude Levasseur, directrice, Engagement artistique à l’ÉNT du Canada. Il ne fait aucun doute que ces élèves, et leurs enseignants ont le pouvoir de faire bouger les choses grâce à DramaFest. Nous sommes ravis que la Banque Scotia comprenne notre vision et l’intérêt d’étendre la portée du festival. »

« Nous sommes fiers de nous associer à l’ÉNT du Canada », a déclaré Geneviève Brouillard, première vice-présidente régionale, Québec et Est de l’Ontario, à la Banque Scotia. « L’expression créatrice des jeunes Canadiens a grandement bénéficié du programme DramaFest, et nous avons hâte de voir comment notre partenariat contribuera à poursuivre dans cette voie. »

La croissance et l’expansion de DramaFest soutiendront la mission inébranlable de l’ÉNT : continuer à rendre le théâtre accessible dans un environnement diversifié et équitable pour les étudiants, les enseignants et les bénévoles pour les générations à venir. L’ÉNT est fière d’être un chef de file en matière d’éducation artistique inclusive et diversifiée, tant dans le système scolaire canadien que dans la communauté du théâtre en général. Elle est aussi fière d’être un excellent exemple de la façon dont les arts et la culture au Canada ont persévéré et surmonté les défis posés par la pandémie, et DramaFest constitue un excellent tremplin vers un avenir solide et créatif.

À propos de l’ÉNT du Canada

Fondée en 1960, l’ÉNT est reconnue comme une institution de premier plan pour quiconque souhaite poursuivre une carrière de dramaturge, de metteur en scène, d’acteur, de concepteur de décors et de costumes, ou de professionnel de la production, et offre une formation incomparable aux artistes de tous genres. L’ÉNT est unique : Elle offre une formation incomparable et de haut niveau à des artistes de tous horizons, dans tous les domaines de l’art théâtral, et ce, en français et en anglais. Plusieurs de ses 2 000 diplômés comptent parmi les artistes et concepteurs les plus actifs et polyvalents du Canada, et son influence se fait sentir d’un océan à l’autre et dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://ent-nts.ca/fr

À propos du DramaFest de L’ÉNT

Ce programme met en valeur les productions théâtrales des écoles secondaires dans leurs provinces respectives et réunit des milliers d’étudiants en art dramatique pour qu’ils se produisent et montrent leurs talents et leur passion dans une atmosphère amicale. Anciennement connu sous le nom de Sears Drama Festival, et fondé en Ontario en 1946 par le regretté Ken Watts, il s’agit du plus ancien festival de théâtre du Canada. Il a commencé avec seulement trois pièces, et compte maintenant plus de 350 spectacles annuels mettant en vedette des performances et des productions spectaculaires - y compris l’ajout de ramifications du festival en Colombie-Britannique (2009) et dans les provinces de l’Atlantique (2011). Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://ent-nts.ca/fr/dramafest

À propos de la Banque Scotia

Chef de file du secteur bancaire des Amériques. Guidés par notre mission : « pour l’avenir de tous », nous aidons nos clients, leurs familles et leurs collectivités à réussir grâce à une vaste La Banque offre une gamme de conseils, de produits et de services, notamment des services bancaires personnels et commerciaux, des services de gestion de patrimoine et de gestion privée, des services bancaires aux grandes entreprises et de banque d’investissement, et des services sur les marchés financiers. Forte d’une équipe de plus de 90 000 employés et d’un actif d’environ 1,3 milliard de dollars (en date du 30 avril 2022), les actions de la Banque Scotia sont cotées en Bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.scotiabank.com et nous suivre sur Twitter @ScotiabankViews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.