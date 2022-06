Medisca acquiert tous les actifs de PI de Maxima Pharmaceuticals y compris la marque DIFFUSIMAX®

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Le 31 mai 2022, Medisca, un fournisseur mondial de produits de préparation pharmaceutique, a acquis les bases liposomales DIFFUSIMAX® et DIFFUSIMAX®10 (organogel de lécithine pluronique, ou gel PLO), des produits utilisés dans la préparation de formules topiques, ainsi que tous les actifs de propriété intellectuelle de Maxima Pharmaceuticals.

"Durant cette période de fluctuations et d'incertitudes, notre objectif est de préserver et protéger une gamme de produits qui a eu un impact si positif sur le développement du secteur de la fabrication pharmaceutique", déclare Panagiota Danopoulos, vice-présidente principale, Stratégie mondiale et Innovation, Medisca.

Lancé en 1997, DIFFUSIMAX® est une marque pionnière qui a ouvert la voie aux gels PLO. Développés par un médecin pour les médecins, DIFFUSIMAX® et DIFFUSIMAX®10 sont les vecteurs topiques incontournables pour de nombreux fournisseurs du Canada. Utilisé depuis 25 ans et recevant le soutien de douzaines d'études de stabilité pour une date limite d'utilisation prolongée, DIFFUSIMAX® est scientifiquement testé et jouit d'une image de marque bien établie.

"Ce partenariat avec Medisca créera de nouvelles opportunités pour DIFFUSIMAX® en s'appuyant sur les forces de commercialisation inhérentes à Medisca, tout en nous permettant de concentrer pleinement nos efforts sur la R&D, la fabrication et les travaux consultatifs", déclare Dr Kerry Siminoski, président de Maxima Pharmaceuticals.

DIFFUSIMAX® et DIFFUSIMAX®10 continueront d'être fabriqués à Edmonton, dans l'Alberta, avec l'actuelle équipe de direction de Maxima, et seront proposés aux formats crème prémélangée et kit de préparation. La marque sera disponible en exclusivité chez les principaux distributeurs du Canada. Medisca s'engage également à développer des ressources supplémentaires pour soutenir les fournisseurs, notamment sous la forme d'accès aux formules et de rapports d'étude de stabilité.

En tant que complément à la gamme existante de produits Medisca MediFlo™ PLO, l'ajout du DIFFUSIMAX® et du DIFFUSIMAX®10 crée un solide portefeuille de gel PLO conçu pour répondre aux divers besoins des pharmacies de préparation dans tout le Canada.

Pour toute question sur ces produits, veuillez contacter l'équipe Medisca Compounding Services à l'adresse compoundingservices@medisca.com ou au 1-800-665-6334 ext. 1203.

À propos de MEDISCA®

Medisca est un leader mondial dans le domaine des soins de santé, avec des bases strictement définies pour la préparation de produits pharmaceutiques et des avancées réalisées dans le domaine des laboratoires scientifiques, des cosmétiques et d'autres industries de soins de santé. Depuis plus de 30 ans, Medisca est au service des pharmacies et des établissements de soins de santé connexes avec des offres innovantes et un engagement passionné, en développant un réseau mondial dédié à la médecine personnalisée. Grâce à des relations authentiques, des expériences fluides, des processus pratiques et des partenariats stratégiques mondiaux, Medisca fournit des produits innovants de qualité supérieure, des services de pointe et des systèmes d'aide de classe mondiale. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse www.medisca.ca et suivez-nous sur Twitter @medisca.

