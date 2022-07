Wejo en Ford gaan verbonden voertuigdata gebruiken in heel Europa om end-to-end verzekeringsaanbod mogelijk te maken

MANCHESTER, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), een wereldleider in oplossingen voor Smart Mobility-cloud en -software voor verbonden, elektrische en autonome voertuiggegevens, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Ford Motor Company in Europa die Wejo toegang geeft tot gepersonaliseerde verbonden voertuiggegevens van Ford-voertuigen verspreid over het vasteland. Dit ondersteunt het verstrekken van gegevens en inzichten aan verzekeringsaanbieders die gebruik maken van op gebruikers gebaseerde informatie voor volledige verzekeringen. Verzekeraars kunnen op hun beurt de gegevens gebruiken om het rijgedrag beter te begrijpen en de efficiëntie te verhogen, onder meer door fraude te minimaliseren.

"Het bieden van bruikbare data-inzichten aan verzekeringsaanbieders is opnieuw een voorbeeld van hoe Wejo uitbreidt naar andere markten en nieuwe toepassingsgebieden voor OEM's en verzekeringsmaatschappijen demonstreert om permanent geld te verdienen met verbonden voertuiggegevens," aldus Richard Barlow, oprichter en CEO van Wejo. "We zullen blijven samenwerken met partners zoals Ford en andere OEM's van voertuigen om verder te kijken dan verzekeringen om alle toepassingsgebieden voor verbonden voertuigdata te identificeren."

Als onderdeel van deze samenwerking maakt Wejo gebruik van het end-to-end datatoestemmingsproces van Ford, waarmee de verzekeringsmaatschappij toestemming van de klant krijgt voor het raadplegen van de gepersonaliseerde voertuigdata, zoals voertuiglocatie, snelheid en kilometerstand. Eenmaal verleend, wordt die toestemming vervolgens via Wejo teruggegeven aan Ford om de gegevens vrij te geven voor analyse en inzicht. De verbonden voertuigdata (connected vehicle data, CVD) worden vervolgens teruggestuurd naar de verzekeraar om op gebruik gebaseerde end-to-end autoverzekeringspolissen op te stellen die aantrekkelijk zijn voor de klant op basis van veilig rijden of een beperkt aantal kilometers.

Graeme Stevens, Manager, Third Party Enablement bij Ford Europa, verklaarde: “Bij Ford geloven we in de kracht van het benutten van verbonden voertuiggegevens. Door de inzichten die onze voertuigen en klanten ons kunnen bieden, met volledige toestemming, zijn we in staat om het rijgedrag beter te begrijpen en uiteindelijk van de verzekeringservaring een veel meer op maat gemaakte en kosteneffectieve ervaring voor onze klanten te maken. We willen blijven demonstreren hoe we door middel van connectiviteit de rijervaring in heel Europa kunnen verbeteren.”

Het partnerschap richt zich op gedefinieerde datasets die speciaal zijn gemaakt voor volledige verzekeringen in Europa. Deze datasets, in combinatie met Wejo's brede scala aan mogelijkheden en ervaring in het interpreteren van historische en realtime verbonden voertuigdata, waaronder meer dan 76,7 miljard ritten die tot nu toe verzameld zijn via ongeveer 13 miljoen verbonden voertuigen, zorgen voor een kans voor diepgaande inzichten en begrip en bevorderen tevens de belofte van permanente gegevens.

"Wat Wejo onderscheidt van andere dataleveranciers die in deze ruimte werken, is dat Wejo een veel breder perspectief heeft over hoe, waar en wanneer verbonden voertuiggegevens kunnen worden gebruikt in meerdere delen van het bedrijf," stelde Matt Bialuk, senior vice president Dealer and Insurance Solutions bij Wejo. "Onze ervaring met realtime verkeersmonitoring, edge-verwerking en voertuigbewegingen stelt ons in staat om het grotere plaatje te zien, zodat we organisaties kunnen helpen de waarde te zien die ze kunnen bereiken door gebruik te maken van CVD."

Over Wejo

Wejo Group Limited is een wereldleider op het gebied van cloud- en softwareanalyse voor verbonden, elektrische en autonome voertuigen en brengt een revolutie teweeg in de manier waarop we leven, werken en reizen door historische en realtime voertuiggegevens te transformeren en te interpreteren. Wejo maakt Smart Mobility for Good™ slimmere mobiliteit mogelijk door biljoenen datapunten te organiseren die zijn verzameld van ongeveer 13 miljoen voertuigen en 76,7 miljard reizen tot nu toe, verspreid over meerdere merken en modellen, en vervolgens die gegevensstromen op grote schaal te standaardiseren en te verbeteren. Wejo werkt samen met ethische, gelijkgestemde bedrijven en organisaties om die gegevens om te zetten in inzichten die waarde voor consumenten ontsluiten. Met de meest uitgebreide en betrouwbare gegevens, informatie en inzichten creëert Wejo een slimmere, veiligere en duurzamere wereld voor iedereen. Wejo, opgericht in 2014, heeft meer dan 300 mensen in dienst en heeft kantoren in Manchester, VK en in regio's waar Wejo zaken doet over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar: www.wejo.com of maak contact met ons op LinkedIn, Twitter en Instagram.

Toekomstgerichte verklaringen

