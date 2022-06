Le ministre du Commerce et de l’Industrie va lancer la stratégie en matière de batteries du gouvernement norvégien sur le site de FREYR Battery à Mo i Rana

NEW YORK et OSLO, Norvège et LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--FREYR Battery (NYSE : FREY) (« FREYR »), développeur de capacité de production de cellules de batterie propres et de nouvelle génération, est ravie de confirmer que la société accueillira le ministre du Commerce et de l’Industrie pour lancer la stratégie nationale en matière de batteries du gouvernement norvégien, sur le site de la future giga-usine de FREYR à Mo i Rana, en Norvège, le 29 juin.

Tom Einar Jensen, président-directeur général de FREYR, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers que le gouvernement norvégien ait choisi le site de la future giga-usine de FREYR à Mo i Rana pour formuler cette annonce historique. Nous sommes impatients d’accueillir chaleureusement la délégation du ministère du Commerce et de l’Industrie, et nous apprécions le soutien du gouvernement norvégien, à l'heure où nous promouvons nos aspirations consistant à faire de FREYR un champion mondial de la production de batteries propres. »

Le communiqué de presse du gouvernement norvégien sur la stratégie en matière de batteries inclut les éléments suivants :

Le mercredi 29 juin à 10 h 30 CET, le ministre du Commerce et de l’Industrie Jan Christian Vestre présentera la première stratégie en matière de batteries de la Norvège sur le site de FREYR Battery à Mo i Rana.

Vestre présentera 10 mesures sur la façon dont la Norvège développera une chaîne de valeur des batteries cohérente et rentable, de l’extraction minière durable au recyclage des batteries. L’objectif consiste à ce que la Norvège soit un pays d’accueil attrayant pour une activité rentable, tout au long de la chaîne de valeur des batteries, et qu’elle attire d’importants investissements dans les batteries et les giga-usines.

Le besoin de batteries à l’échelle mondiale à l’horizon 2030 augmente très rapidement, et la Norvège a de bonnes chances de gagner des parts de marché tout au long de la chaîne de valeur des batteries. La stratégie des batteries fait partie du coup de pouce à l’industrie verte du gouvernement, qui aidera à créer de nouveaux emplois dans toute la Norvège, à renforcer les investissements sur le continent, à augmenter les exportations en dehors du pétrole et du gaz de 50 % d’ici 2030, ainsi qu’à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici la même année.

La stratégie en matière de batteries est lancée par un acteur qui a parcouru un long chemin, avec l’ambition d’établir la première usine de cellules de batterie en Norvège.

La conférence de presse sera diffusée en direct le 29 juin à 10 h 30, heure normale d'Europe centrale. Les informations relatives aux inscriptions ainsi qu’à la diffusion sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-lanserer-regjeringens-batteristrategi/id2920877/

À propos de FREYR Battery

FREYR Battery entend fournir des solutions de batteries propres à l’échelle industrielle, afin de réduire les émissions mondiales. Cotée à la Bourse de New York, FREYR a pour mission de produire des cellules de batterie propres, afin d’accélérer la décarbonation des systèmes énergétiques et de transport à travers le monde. FREYR a débuté la construction de la première de ses futures usines à Mo i Rana, en Norvège, et a annoncé le développement éventuel d’une production de cellules de batterie à l’échelle industrielle à Vaasa, en Finlande, ainsi qu’aux États-Unis. FREYR entend délivrer jusqu’à 43 GWh de capacité de cellules de batterie d’ici 2025, et jusqu’à 83 GWh de capacité annuelle d’ici 2028. Pour en savoir plus sur FREYR, rendez-vous sur www.freyrbattery.com

