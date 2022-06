ANSAN, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), een bedrijf dat gespecialiseerd is in optische halfgeleiders, heeft aangekondigd dat de ‘Violeds’-technologie is geleverd aan Typhon Treatment Systems Ltd., een Brits waterbehandelingsbedrijf, en is toegepast op de Britse waterzuiveringsinstallatie Cumbria met een dagelijkse waterzuiveringscapaciteit van 30.000 kubieke meter.

Sterilisatie van UV-lampen met kwik wordt de afgelopen decennia in waterzuiveringsinstallaties gebruikt en ondanks de beperkingen op kwikproducten door de Minamata-conventie, was het moeilijk om de sterilisatieprestaties te vervangen, dus was er speciale toestemming voor nodig. Violeds gebruikt echter LED’s als UV-bron, dus het gebruikt geen kwik en vermindert de hoeveelheid chemicaliën die voor sterilisatie worden gebruikt, waardoor het optreden van milieuproblemen wordt verminderd. Bovendien is een energiezuinige werking mogelijk door een eenvoudige automatische regeling op basis van het waterverbruik, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd in vergelijking met faciliteiten die bestaande UV-lampen gebruiken. Met name bij voorzieningen als waterzuiveringsinstallaties die lang in bedrijf moeten zijn, is het verwachte effect groot.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.