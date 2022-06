La technologie UV-C « Violeds » de Seoul Viosys est appliquée à 30 000 mètres cubes par jour pour le système de purification de l’eau municipal de Typhon Treatment Systems

ANSAN, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Seoul Viosys (KOSDAQ : 092190), une société spécialisée dans les semi-conducteurs optiques, a annoncé que la technologie « Violeds » avait été fournie à Typhon Treatment Systems Ltd., une société britannique de traitement de l’eau, et appliquée à la station d’épuration de l’eau de Cumbria au Royaume-Uni, avec une capacité quotidienne de purification de l’eau de 30 000 mètres cubes.

La stérilisation par lampe UV à base de mercure est utilisée dans les installations de purification de l’eau depuis plusieurs décennies et, malgré les restrictions imposées aux produits à base de mercure par la Convention de Minamata, comme il était difficile de remplacer les performances de stérilisation, elle bénéficiait donc d’une autorisation spéciale. Cependant, Violeds utilise des LED comme source d’UV, de sorte qu’elle n’utilise pas de mercure et réduit la quantité de produits chimiques utilisés pour la stérilisation, réduisant ainsi l’apparition de problèmes environnementaux. En outre, un fonctionnement économe en énergie est possible en toute facilité grâce à un contrôle automatique en fonction de la consommation d’eau, réduisant ainsi les coûts d’exploitation par rapport aux installations utilisant des lampes UV existantes. L’effet attendu est particulièrement important dans les installations telles que les usines de purification de l’eau qui doivent fonctionner pendant une longue période.

Le réacteur LED UV BIO-310 de Typhon, installé dans la station d’épuration de Cumbria au Royaume-Uni avec la technologie Violeds, a une conception optimale pour la disposition et le fonctionnement des LED UV et peut traiter 30 000 mètres cubes d’eau par jour BIO-310 a été choisi comme lauréat dans le domaine de l’approvisionnement en eau lors du salon Aquatech Amsterdam 2021, le plus grand salon du traitement de l’eau d'Europe et le plus influent au monde.

Selon un responsable de Typhon, le marché des applications UV représente environ 950 millions USD sur le marché du traitement de l’eau de 400 milliards USD par an. La technologie UV peut protéger l’eau du Cryptosporidium, qui est difficile à stériliser avec du chlore, de sorte qu’elle devrait être étendue aux usines de purification de l’eau du monde entier dans les prochaines années lorsque les améliorations de l’efficacité des LED UV et la diminution des coûts rendront le retour sur investissement encore plus attrayant. Au cours des 2 prochaines années, nous verrons le point de bascule où le développement de la puissance / efficacité des LED changera le scénario de « Pourquoi utiliser la LED » à « Pourquoi ne pas utiliser la LED ».

Oliver Schafer, vice-président exécutif de la division des ventes de Seoul Viosys et de Seoul Semiconductor, a souligné : « Afin de prévenir les accidents liés à la qualité de l’eau dus à l’apparition d’algues et de larves dans l’eau du robinet chaque année, notre technologie exclusive Violeds offre des avantages fondamentaux, par rapport à l’utilisation traditionnelle de lampes au mercure et aux effets des dommages environnementaux qui en résultent. Notre équipe de recherche dynamise la R&D de la technologie Violeds, afin que vous puissiez lui faire confiance et la boire d’une manière respectueuse de l’environnement ».

En 2013, les fondateurs de Typhon, Dr Matthew Simpson et Peter McNulty, travaillaient ensemble sur un projet d’eau à l’échelle municipale hors réseau au Nigeria. La nécessité d’une solution durable et simpliste les a incités à étudier la possibilité d’utiliser un équipement de traitement de l’eau à LED ultraviolets (UV) à haut débit sans mercure. Aucun n’existait et aucun fournisseur d’équipement de traitement de l’eau par UV existant ne pouvait en construire un pour eux. En 2014, Typhon Treatment Systems a été formé pour le créer. Nous fournissons maintenant une solution LED UV qui est 100 % sans mercure, réduit la maintenance et réduit considérablement l’infrastructure auxiliaire (pièges à verre / mercure).

Désinfection biologique pour l’inactivation des agents pathogènes

Procédés d’oxydation photochimique pour l’élimination des contaminants chimiques de l’eau

Le réacteur BIO-310 validé par l’USEPA UVDGM de Typhon est le seul système LED UV à l’échelle municipale disponible aujourd’hui. Typhon a collaboré avec United Utilities pour fournir la plus grande LED UV au monde pour l’installation de désinfection de l’eau potable, avec une capacité de traitement de près de 30 000 m3/ jour.

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes dans le domaine des lampes DEL UV, du laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), de la source lumineuse nouvelle génération destinée aux lasers et capteurs 3D, et du canal RGB à un pixel « Micro Clean Pixel » pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l’entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des produits DEL UV (LEDinside, 2019). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits DEL UV sur toutes les gammes de longueurs d’onde allant de 200 nm à 1 600 nm, incluant les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 6 800 brevets relatifs à la technologie DEL UV. Violeds, sa technologie phare de DEL UV, équipe de nombreux secteurs d’activité en solutions optimales de stérilisation et désinfection rigoureuses (UV-C), et de régénération de la peau (UV-B), ainsi qu’en systèmes de purification de l’eau/air, et de culture efficiente pour l’horticulture. En 2018, Seoul Viosys a fait l’acquisition de RayCan, un fabricant important spécialisé dans l’optoélectronique, pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome, dont elle a démarré la production de masse. En janvier 2020, la société a présenté sa technologie révolutionnaire « Micro Clean Pixel » qui a tous les atouts pour bouleverser le marché des affichages. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.seoulviosys.com/en/.

