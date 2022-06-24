Elliptic Labs宣布向印度市场推出小米Poco F4 5G智能手机

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球Al软件公司、 Virtual Smart Sensors™ 的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)，宣布在小米的Poco F4 5G智能手机上推出其AI Virtual Proximity Sensor™INNER BEAUTY®。这也是小米作为印度最大的智能手机OEM厂商，扩大印度市场的最新举措。 Poco F4 5G由Elliptic Labs的合作伙伴高通公司(Qualcomm)的骁龙870芯片组提供驱动。该合同细节已于此前公布。

“我们很高兴能和全球前三的智能手机OEM小米持续合作。此次合作再次证明了 AI Virtual Smart Sensor Platform™是智能手机接近传感领域的最佳解决方案，” Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen表示，“我们100%的纯软件解决方案使小米能够使设备更智能、更环保、更便捷。”

AI Virtual Proximity Sensor（AI 虚拟接近传感器）

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现强大的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。