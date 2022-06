 Négociations au point mort : les Métallos de Stelco méritent mieux

NANTICOKE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Les négociations visant une nouvelle convention collective chez Stelco à Nanticoke, dans l'Ontario, se retrouvent dans une impasse, déclare Randy Graham, président de la section locale 8782 du Syndicat des Métallos.

Le syndicat a déposé le 22 juin 2022 une demande d'intervention d'un conciliateur auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario. Les membres du syndicat prendront part à un vote d'autorisation de grève le 27 juin 2022. L'actuelle convention collective de cinq ans arrive à échéance le 30 juin 2022.

Plus de 1 000 membres des Métallos travaillent dans les sites de Stelco à Nanticoke, à des postes spécialisés et de production, pour produire des rouleaux d'acier laminés à chaud.

À la table des négociations, les principales pierres d'achoppement sont les salaires, les avantages sociaux et les pensions.

«D'autres grandes compagnies industrielles canadiennes telles que Bombardier et ArcelorMittal Produits longs augmentent entre 18 % et 26 % les salaires de leurs travailleurs sur cinq ou six ans. Nos membres voient cela et savent qu'ils ne méritent pas de rester à la traîne. Pour toute réponse, l'entreprise propose de remanier nos salaires et nos primes afin de masquer une augmentation globale dérisoire», explique Randy Graham.

Les travailleurs d'ArcelorMittal Produits longs sont représentés par le Syndicat des Métallos au Québec, et ont ratifié une nouvelle convention collective en février.

Publiées hier, les données sur le coût de la vie font état d'une envolée de l'inflation annuelle à 7,7 %, soit le niveau le plus élevé depuis 1983.

«Stelco dispose de la trésorerie nécessaire pour récompenser généreusement ses actionnaires et pour acheter le club de football Hamilton Tiger Cats. Vous pouvez d'ailleurs voir le logo Stelco placardé dans tout le stade durant les matches. Il est temps de reconnaître les contributions des travailleurs, qui sont les principaux responsables du succès de l'entreprise», fait valoir Randy Graham.

«Nos membres ont travaillé fort en tant que travailleurs essentiels, tout au long de la pandémie, et ont livré les produits qui ont rapporté plus de 2 milliards de dollars de revenus à Stelco au cours de l'année écoulée», affirme Myles Sullivan, directeur des Métallos pour l'Ontario.

«L'heure est venue pour la direction de Stelco de témoigner une certaine reconnaissance à l'égard de ses travailleurs, qui ont fait preuve d'un dévouement et d'un engagement exemplaires. Nous négocions pour un avenir meilleur. Les travailleurs remarquables de Stelco méritent mieux»" poursuit Myles Sullivan.

Les négociations pour une nouvelle convention entre le syndicat et Stelco ont débuté le 14 mars 2022.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs de l’économie canadienne, et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

