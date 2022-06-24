Solidus Labs歡迎香港前金融創新主管趙嘉麗擔任策略顧問

紐約--(BUSINESS WIRE)--全球首屈一指的加密貨幣原生市場誠信和風險監測公司Solidus Labs宣佈，公司已任命香港證監會前金融科技組主管兼發牌科總監趙嘉麗(Clara Chiu)擔任公司的策略顧問。她的職責包括為公司提供有關監管策略的見解，重點關注香港和亞太市場。

Solidus Labs執行長Asaf Meir表示：「趙嘉麗在數位資產監管和市場方面擁有寶貴的知識和經驗。她加入公司擔任策略顧問，進一步證明Solidus致力於推進業界與監管機構之間的對話，協助加密貨幣和去中心化金融(DeFi)業提高安全性和透明度。加密貨幣不僅改變了金融服務，也改變了金融服務的監管方式。在我們繼續致力於降低加密貨幣的各種新風險以發揮其潛力之際，趙嘉麗的專長和經驗證的創新導向策略將成為我們的寶貴資產。」

趙嘉麗的職業生涯始於律師工作，之後她加入香港證監會(“SFC”)，並在此工作14年之久。2017年，她被任命為香港證監會金融科技組主管兼發牌科總監，在制定香港金融科技和虛擬資產監管架構方面扮演重要角色。2019年，在證監會任職期間，她曾領導制定了開創性的香港虛擬資產監管架構，該架構是全世界最早的全面性制度之一，旨在規範加密業務並提出明確的牌照發放要求。

趙嘉麗在結束其在香港證監會的輝煌職業生涯後，於今年二月成立了QReg Advisory。在她的領導下，該公司為傳統金融業、金融科技和加密資產業提供訂製型監管策略建議、牌照獲取諮詢和持續遵從法規諮詢服務。

趙嘉麗表示：「很高興能夠加入致力於引導虛擬資產業走向遵從法規之未來的Solidus Labs，加入其知名的加密貨幣和去中心化金融風險監測創新者社群。我們將共同開拓虛擬資產業，幫助其在未來幾十年安全、受規範地邁向指數級成長。Solidus的加密貨幣原生風險監測平臺代表了更高的信任和安全標準，這對數位資產業的長久發展和活力至關重要。」

關於Solidus Labs：

Solidus Labs是加密貨幣原生T3市場誠信解決方案的業別定義者，T3分別代表交易監測、交易監控和威脅情報。

我們的使命是在所有中心化和去中心化金融市場投資的整個過程中，確保加密貨幣交易的安全性。作為諸多業界主要動議的創始人，例如加密貨幣市場誠信聯盟(Crypto Market Integrity Coalition)和數位資產法規遵從與市場誠信高峰會(DACOM Summit)，Solidus在做每一件事情時都一心致力於引領金融市場走向未來。

全球各地的加密貨幣和去中心化金融平臺、金融機構和監管機構都使用我們即時、全面、可測試、具有前瞻性的平臺Solidus HALO。公司致力於保障客戶的業務免受已知市場濫用類型以及大量新出現的加密貨幣特定風險的侵襲，從而讓我們的客戶能夠更加快速、安全地成長。

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